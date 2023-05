Sapete chi sono i TuralTuranX Eurovision Song Contest Azerbaijan: nomi e significato della canzone

TuralTuranX, i fratelli gemelli che rappresentano l’Azerbaijan all’Eurovision Song Contest 2023

I TuralTuranX sono i fratelli gemelli che rappresentano l’Azerbaijan all’Eurovision Song Contest 2023, presentando il loro brano di debutto “Tell Me More”. Ma chi sono questi cantanti emergenti? Scopriamo insieme la loro storia.

Chi sono i TuralTuranX?

I TuralTuranX sono i fratelli Tural e Turan Bağmanov, nati il 30 ottobre del 2000. Hanno iniziato la loro carriera musicale come artisti di strada, per poi fondare un gruppo chiamato TheRedJungle insieme ad un amico. Purtroppo, la loro vita professionale nel mondo della musica è stata interrotta per un periodo a causa della scomparsa di due fratelli e del padre in un tragico incidente stradale nel 2015.

Tuttavia, i TuralTuranX hanno ripreso la loro attività musicale e, dopo essersi esibiti in una kermesse musicale in televisione nel loro Paese, sono stati selezionati come rappresentanti dell’Azerbaijan all’Eurovision Song Contest 2023. Il loro singolo di debutto “Tell Me More” rappresenterà il loro primo brano ufficiale.

Il significato di “Tell Me More” Il brano “Tell Me More” dei TuralTuranX è una chiamata d’amore, un messaggio vocale automatico che cerca di riconquistare un rapporto perduto. La canzone racconta di un personaggio che manda questo messaggio ad una ragazza, chiedendole di chiamarlo quando lo riceve. Lui vorrebbe sapere se lei lo ama ancora e se eventualmente ha trovato qualcun altro. La canzone esprime il sentimento dell’amore, sfidando il destino e la rinuncia ai propri sogni a causa del dolore.

In sintesi, i TuralTuranX rappresentano una vera e propria novità nell’ambiente musicale dell’Azerbaijan e si preparano ad esibirsi al palco di Liverpool con la loro canzone “Tell Me More”.