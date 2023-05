Sapete chi è Luke Black Eurovision Song Contest Serbia: età, significato della canzone e fidanzata

L’Eurovision Song Contest è uno degli eventi più attesi dell’anno, un’occasione per scoprire nuovi talenti e godersi spettacoli indimenticabili. Tra i partecipanti di questa edizione, che si svolgerà nel Regno Unito, c’è Luke Black, il giovane rappresentante della Serbia.

Chi è Luke Black?

Luke Black, il cui vero nome è Luka Ivanovic, è un giovane cantante nato in Serbia nel 1992. Fin da bambino ha dimostrato una grande passione per la musica, scrivendo i suoi primi brani a soli 12 anni. Dopo aver conseguito il diploma al liceo, si è trasferito a Belgrado per studiare Letteratura e lingua inglese. Nel 2014 ha partecipato al Gruvlend Festival con il brano D-Generation, che gli ha permesso di ottenere un contratto con la Universal Music.

La sua carriera

Nel 2015 è uscito il suo primo EP, intitolato Thorns, che lo ha fatto conoscere soprattutto in Cina, dove ha già organizzato numerose tournée. Nel 2023 ha partecipato al Pesma za Evroviziju con la canzone Samo mi se spava, che presenterà stasera alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest.

La sua musica

La musica di Luke Black è caratterizzata da un sound elettronico e da testi che parlano di libertà, sogni e desideri. Nel brano Samo mi se spava, che presenterà all’Eurovision, Luke parla della sua voglia di fuggire da una realtà opprimente e di rifugiarsi in un sonno calmo e tranquillo, dove poter sognare e non pensare.

Conclusione

Luke Black è un giovane talento serbo che ha già dimostrato di avere un grande potenziale nella musica. Con la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023, avrà l’opportunità di farsi conoscere a livello internazionale e di esibirsi di fronte a milioni di spettatori. Non vediamo l’ora di scoprire come se la caverà stasera alla prima semifinale!