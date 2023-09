Sapete chi è Max Giusti: età, moglie, figli, vita privata, curiosità e carriera

Max Giusti è un attore, comico e conduttore televisivo molto amato dal pubblico italiano per la sua allegria e la sua capacità di imitare personaggi famosi. Nato a Roma il 28 luglio 1968, è cresciuto nel quartiere Portuense e ha iniziato la sua carriera televisiva a soli 23 anni, prendendo parte a diversi programmi di Rai 2 come “Stasera mi butto” e “Ricomincio da due”.

Negli anni successivi ha partecipato a numerosi programmi di successo, come “Quelli che il calcio” e “Affari tuoi”, dove ha dimostrato le sue doti di conduttore e imitatore. Nel 2005 ha presentato “Gli isolati”, un programma satirico basato sul reality show “L’isola dei famosi”, che ha ottenuto un buon successo di pubblico e di critica.

Nel corso della sua carriera, Max Giusti ha anche recitato in diverse fiction, come “Raccontami” e “Distretto di Polizia 7”, dimostrando le sue capacità di attore. Ha anche lavorato nel teatro, scrivendo e recitando in numerose commedie teatrali insieme all’amica Selvaggia Lucarelli.

Nel 2010 ha prestato la sua voce al personaggio animato Gru nel film “Cattivissimo me”, ruolo che ha mantenuto anche nei seguiti. È sposato con Benedetta Bellini dal 2009 e ha due figli di nome Metteo e Caterina.

In sintesi, Max Giusti è un artista completo, che ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie alla sua simpatia, alla sua versatilità e al suo talento.