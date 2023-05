Sapete chi è Natalia Mastrota? Età, padre, madre, fidanzato e figlia

Natalia Mastrota: vita e passione per lo sport tra famiglia e amore

Scopriamo Natalia Mastrota, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, e la sua vita all’insegna dello sport, dell’amore e della famiglia.

Natalia Mastrota: età e origini

Nome: Natalia Mastrota

Nascita: Maggio 1995

Luogo di nascita: Gijon, Spagna

Natalia Mastrota nasce nel maggio 1995 a Gijon, in Spagna, da genitori famosi: Natalia Estrada e Giorgio Mastrota. La sua data di nascita esatta è sconosciuta, ma si presume sia del segno zodiacale del Toro. Nel 2022, Natalia compirà 28 anni.

Chi è Natalia Mastrota

Figlia del noto matrimonio tra Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, cresce lontano dai riflettori e sviluppa un grande amore per la montagna e lo sport. Mantiene un forte legame con i suoi genitori, che spesso la vanno a trovare nel luogo in cui vive con la famiglia, a Chamonix, sul versante francese del Monte Bianco.

Natalia Mastrota: la passione per lo sport

Natalia coltiva la sua passione per lo sport sin dall’infanzia. Ama il trail running, lo scialpinismo, l’arrampicata e il ciclismo. Inizia nel club Juniores di Bormio e, nel 2013, partecipa alla sua prima Coppa del mondo.

Vita sentimentale di Natalia Mastrota

Fidanzato: Daniel Castillo

Natalia Mastrota è sentimentalmente legata a Daniel Castillo, scalatore e guida alpina. La coppia condivide l’amore per la montagna e lo sport.

Famiglia di Natalia Mastrota: i figli

Natalia e Daniel hanno due figli, Marlo (nato nel 2018) e Sasha (nato nel 2020), ai quali trasmettono la loro passione per la natura e lo sport.

Durante un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Natalia ha affermato: “Non abbiamo una routine ben definita, ma i nostri figli stanno crescendo con lo sport nel sangue. Li portiamo sempre alle mie gare e hanno capito che la mamma corre e il papà va in montagna. Sembra che questo mondo piaccia anche a loro e mi auguro che possano diventare sportivi”.

Attualmente, la coppia non ha figlie, ma chissà che in futuro non si allarghi la famiglia con l’arrivo di un’altra bambina.