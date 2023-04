Sapete chi è Paolo Noise? Età, moglie, figli, vita privata, concorrente dell’Isola dei Famosi

Paolo Noise e Marco Mazzoli sono stati selezionati come una delle tre coppie che parteciperanno alla prossima stagione dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 lunedì 17 aprile. Noise, conduttore radiofonico e produttore discografico, si cimenta nella sua prima avventura in un reality show e porterà il suo stile unico sulle spiagge dell’Honduras. Per saperne di più su Noise, abbiamo raccolto alcune informazioni da varie fonti online.

Paolo Noise è un concorrente del popolare programma L’isola dei famosi e ha una carriera che spazia dalla radio alla musica.

Paolo Noise è nato a Milano l’8 settembre 1974 e ha sviluppato fin da piccolo la passione per la musica. Questo lo ha portato a diventare conduttore televisivo e radiofonico, oltre che DJ e remixer, esibendosi in diversi locali italiani.

Marco Mazzoli ha raggiunto il successo grazie alla co-conduzione del programma radiofonico Lo Zoo di 105. Dal 2004 al 2006 è stato anche inviato di Striscia la Notizia, realizzando diversi servizi.

Ha condotto diversi programmi, come Campioni su Radio 105, Trin Trun Tran, Asganaway su Deejay TV, Fuori Frigo e I Guastanozze su Italia1. Inoltre, ha pubblicato due singoli: Pasha e I See Things Other People Don’t See con il rapper Danti e LeRoy Bell per Miss Me. Inoltre, ha collaborato con Alessandra Stan per Mr. Saxobeat.

Dal 2011 al 2017 è stato una figura di spicco in televisione, sia come conduttore che come autore di programmi come Colorado e Impractical Jokers.

Si dedica al panorama dei social media, producendo contenuti e video che vengono diffusi su Youtube, Facebook e Tik Tok. L’anno scorso ha collaborato con Jack Mazzoni e Skar & Manfree per la pubblicazione di Maranza, che ha ottenuto più di un milione di stream su Spotify.

Vita personale e curiosità

Dal 2010 Paolo Noise è sposato con l’imprenditrice Stefania Caroli. È il fondatore di Noise Fuktory, una linea di abbigliamento, e ha co-fondato un marchio di orologi. In precedenza è stato testimonial di sigarette elettroniche. Di recente, insieme a Marco Mazzoli, è stato scelto come coppia per l’Isola dei Famosi.

Paolo Noise Instagram

Paolo Noise ha un seguito impressionante di 348.000 persone sul suo profilo. Per rimanere aggiornati sui suoi post, seguitelo sul suo account ufficiale @paolonoise.