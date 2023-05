Sapete chi è Ricky Tognazzi? Età, moglie, Simona Izzo, figli, vita privata e carriera

Ricky Tognazzi è ampiamente riconosciuto e stimato tra gli attori e i registi italiani.

Grazie alla sua impressionante bravura e al suo entusiasmo, ha conquistato il rispetto e l’adorazione di milioni di fan devoti.

Ricky Tognazzi è nato a Milano nel 1955, figlio di Ugo Tognazzi e della ballerina irlandese Pat O’Hara. Fin da piccolo è stato esposto al mondo del cinema, avendo recitato al fianco del padre in Ro. Go. Pa. G. e I mostri.

Essendo stato esposto all’industria cinematografica fin da piccolo grazie al padre, ha successivamente seguito gli studi superiori in Inghilterra e il DAMS a Bologna. Nel 1975 si è diplomato all’Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione “Roberto Rossellini” di Roma.

Ha avuto l’opportunità di sperimentare il ruolo di aiuto-regista, grazie a registi di fama come Luigi Comencini, Pupi Avati e Maurizio Ponzi.

Nel corso della sua carriera, ha recitato in numerosi film molto apprezzati, tra cui spicca Pompieri, con Paolo Villaggio e Lino Bandi.

Nel 1987 ha esordito alla regia con Fernanda, episodio della serie televisiva Piazza Navona creata da Ettore Scola, per poi consolidare il suo posto tra i registi italiani della sua generazione con Piccoli equivoci (1989), Ultrà (1990), La scorta (1993), Vite strozzate (1996), Canone inverso – Making Love (2000), Il padre e lo straniero (2010), Tutta colpa della musica (2011) e, in collaborazione con Simona Izzo, Io no (2003).

Successivamente, ha ripreso la sua carriera nel cinema con le fiction televisive I giudici – Excellent Cadavers (1998), Il papà buono (2003), L’isola dei segreti – Korè (2009), Mia madre (2010), Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? (2012), Pietro Mennea – La freccia del Sud (miniserie del 2015), Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo (2016) e La vita promessa (2018).

Ha diretto il film La Scorta con Leo Gullotta e Claudio Amendola. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi, tra cui 5 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento per il film Reverse Canon – Fare l’amore, uscito nel 2000.

Tra le altre opere ricordiamo La famiglia (1986) per la regia di Scola; Una storia semplice (1991) per la regia di Emidio Greco; Maniaci sentimentali (1994) e Tutte le donne della mia vita (2007) per la regia di Simona Izzo; Il cielo in una stanza (1999) e In questo mondo di ladri (2004) di Carlo Vanzina; e I giorni dell’amore e dell’odio (2001) per la regia di Claver Salizzato.

Da sempre tifoso del Milan, come il padre, nel 1997 il narratore ha partecipato a Ieri, primo brano del CD Ulisse della Premiata Forneria Marconi. Nel 2016 ha partecipato alla realizzazione dello spettacolo teatrale Figli, mariti, amanti… (il maschio superfluo), scritto da Simona Izzo e prodotto da Angelo Tumminelli.

Ha ottenuto altri due Nastri d’argento come attore per la sua interpretazione nel film Il più bel giorno della mia vita, diretto da Cristina Comencini.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ricky Tognazzi ha una figlia, Sarah, avuta dal primo matrimonio con Flavia Toso. Nel 1995 ha sposato la collega Simona Izzo.