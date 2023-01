Sapete chi è Roberto Cirese primo marito di Rita Dalla Chiesa: età, storia e figli

Rita dalla Chiesa è un’adorata conduttrice televisiva e un personaggio pubblico molto amato! Nata a Casoria il 31 agosto 1947, sotto il segno della Vergine, è stata per molti anni conduttrice di Forum e ha condiviso parte della sua vita con Fabrizio Frizzi. Per quanto riguarda la vita privata, la giornalista è stata sposata con Roberto Cirese negli anni ’70 ed è stata felicissima di diventare madre di Giulia.

L’amore appassionato di Rita dalla Chiesa per il collega Fabrizio Frizzi è stato una coppia adorata in televisione, fino a quando hanno deciso di sposarsi nel 1992. Purtroppo il loro matrimonio finì nel 2002, quando Frizzi fu infedele a Rita. Nonostante il dolore, alla fine i due si riconciliarono e Rita parlava del suo ex marito con calore e amore. Purtroppo Frizzi è scomparso nel 2018 e nel 2021 Rita ha subito un’altra perdita con la morte per cancro di Emilia Cestelli, moglie di suo fratello Nando Dalla Chiesa.

La mia amata figlia Giulia ha perso il suo compagno Massimo Santoro nel 2017. Ricordo la forza che hanno dimostrato insieme durante la sua malattia e il coraggio di mio nipote Lorenzo, di 10 anni, di fronte alla scomparsa del padre. Parla ancora di Massimo al presente e di recente, quando ho parlato di cambiare la macchina, mi ha detto: “Nonna, prendila blu come piace a papà”. Massimo sarà sempre con noi, anche se suo padre Carlo Alberto Dalla Chiesa ci è stato portato via da un agguato mafioso.