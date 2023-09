Sapete chi è Yuri Romanò? Chi è la fidanzata, età, lavoro e dove vivono

Chi è Yuri Romanò

Yuri Romanò è un giovane pallavolista italiano, noto per la sua brillante carriera nella nazionale azzurra. Nato a Monza nel 1997, Romanò gioca nel ruolo di opposto per la squadra You Energy Volley.

La sua passione per la pallavolo è iniziata fin da giovanissimo, quando ha cominciato a giocare nelle squadre giovanili della sua città. Nel 2016 è arrivata la convocazione nella nazionale Under 20, con cui ha partecipato agli Europei di categoria. L’anno successivo è passato in Under 21, fino ad arrivare alla nazionale maggiore nel 2019.

La vita privata di Yuri Romanò

Oltre alla carriera sportiva, ci sono altri aspetti interessanti che riguardano la vita di Yuri Romanò. In particolare, il campione è molto legato alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari.

– Ha un rapporto speciale con la sorella Sveva, alla quale ha dedicato anche un tatuaggio. Anche lei ha un tatuaggio per il fratello.

– Dal 2021 è fidanzato con Marta Ciotti, pallavolista romagnola che gioca in serie minori. Insieme hanno adottato un cagnolino di nome Charlie.

Chi è la fidanzata Marta Ciotti

Marta Ciotti, fidanzata di Yuri Romanò, è una ragazza laureata in Biologia. Oltre alla pallavolo si dedica anche al ruolo di ombrellina nel Motomondiale.

– Vive a Milano insieme a Yuri.

– È molto legata al suo fidanzato, come dimostrano i numerosi post che gli dedica sui social.

– Dopo la vittoria dei Mondiali 2022, Marta ha scritto un lungo messaggio d’amore su Instagram per Yuri.

Yuri Romanò e Marta Ciotti sono una coppia molto affiatata, che condivide la passione per lo sport e si supporta nei rispettivi percorsi professionali. Il campione di volley può contare su una fidanzata che lo ama e lo sostiene anche nei momenti più difficili della carriera.