Sapete chi è Sabrina Misseri cugina che ha ucciso Sarah Scazzi: età, omicidio, arresto e cosa fa oggi

Il 26 agosto 2010 la quindicenne Sarah Scazzi scompare nel nulla dalla sua casa di Avetrana, un piccolo paese in provincia di Taranto. È l’inizio di uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni.

La scomparsa di Sarah Scazzi

– Sarah, descritta come una ragazza ribelle e testarda, aveva un appuntamento con la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima quella mattina

– Le tre sarebbero dovute andare al mare insieme, come facevano spesso d’estate

– Ma Sarah non si presenta all’appuntamento e la famiglia dà l’allarme

Le indagini

– Inizialmente si pensa che Sarah si sia allontanata volontariamente da casa

– Dopo alcuni giorni però gli investigatori iniziano a sospettare di Sabrina, Cosima e Michele Misseri, lo zio di Sarah

– È Michele a confessare di aver trovato e nascosto il cellulare della nipote

– Poco dopo dichiara di averla uccisa e occultato il cadavere, ma le indagini rivelano che gli assassini sono Sabrina e Cosima

Il movente e i colpevoli

– Secondo gli inquirenti, Sabrina avrebbe ucciso la cugina per gelosia

– Tra le due c’era un rapporto molto stretto, ma quando Sabrina aveva conosciuto Ivano, un ragazzo che piaceva anche a Sarah, sarebbe nata la rabbia omicida

– Per questo motivo Sabrina e la madre Cosima sono state condannate all’ergastolo per l’omicidio di Sarah

– Lo zio Michele è stato invece accusato di occultamento di cadavere

Cosa fa oggi Sabrina Misseri

– Oggi Sabrina sta scontando la sua pena nel carcere di Taranto

– Continua a dichiararsi innocente, sostenendo di non aver ucciso la cugina Sarah

– La sua storia ha sconvolto l’Italia e sollevato molte polemiche negli anni successivi al delitto

– Il caso di Avetrana rimane uno dei gialli più intricati e discussi del nostro paese

