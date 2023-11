Sapete chi sono i figli di Luciano Ligabue? Scopriamo insieme la storia di Lorenzo Lenny e Linda Ligabue, nati da due donne diverse.

Lorenzo Lenny Ligabue è il primogenito del celebre cantautore italiano. Nato nel 1998 dal primo matrimonio di Ligabue con Donatella Messori, Lenny ha seguito le orme del padre e intrapreso una carriera musicale. Dotato di grande talento e passione per la musica, Lenny suona la batteria e la chitarra, e ha persino accompagnato il padre in alcuni dei suoi successi. Nonostante il suo talento, Lenny cerca di ritagliarsi un posto nella musica lontano dalle influenze paterne e dai cliché alla “figlio d’arte”.

Linda Ligabue, invece, è la secondogenita di Luciano Ligabue ed è nata nel 2004 dal secondo matrimonio del cantautore con la sua ex fisioterapista, Barbara Pozzo. Linda vive a Correggio (Reggio Emilia) con il padre e la seconda moglie, mentre Lorenzo Lenny è rimasto a vivere con la madre.

Curioso il fatto che entrambi i figli di Ligabue abbiano nomi che iniziano con la lettera “L”. Questa scelta deriva da una tradizione di famiglia che il cantautore ha voluto mantenere in onore del nonno, il quale era convinto che ciò portasse fortuna.





Nonostante l’amore per i figli, la vita di Luciano Ligabue non è stata priva di dolori. Il cantautore ha infatti perso tre figli a causa di aborti, due con la prima moglie e uno con la seconda. Un lutto straziante che Ligabue ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

In sintesi, Lorenzo Lenny e Linda Ligabue sono due figli molto amati dal celebre cantautore italiano Luciano Ligabue. Entrambi hanno seguito le orme del padre nella musica, anche se ognuno ha cercato di trovare il proprio spazio. La scelta dei nomi dei figli è stata fatta in onore della tradizione di famiglia, ma la vita ha riservato anche momenti difficili per il cantautore.