Sapete chi sono i figli di Luciano Ligabue? Si chiamano Lorenzo Lenny e Linda, età, carriera, vita privata

Luciano Ligabue è un noto cantante e cantautore che ha ottenuto un notevole successo nella sua carriera. Tuttavia, ciò che non è molto noto è la vita personale di Luciano Ligabue, compresi i suoi figli Lorenzo Lenny e Linda. Approfondiamo questo aspetto.

Luciano Ligabue, noto cantautore, ha cercato di tenere la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico, pur riconoscendo i suoi due figli, Lorenzo Lenny e Linda. Il rocker di Correggio ha avuto due relazioni importanti, entrambe sfociate nella nascita di un figlio. Nel 1991 ha sposato Donatella Messori, conosciuta fin dagli inizi della sua carriera. Con il crescere del successo, la coppia ha deciso di allargare la famiglia. Il figlio maggiore, Lorenzo Lenny Ligabue, è nato nel 1998 e sembra aver ereditato il talento del padre.

Chi sono i suoi figli?

Luciano Ligabue ha sempre avuto una forte passione per la musica e sembra che questo talento sia stato evidente fin dalla giovane età. In una recente intervista, il rocker ha commentato: “Mio figlio aveva un orecchio per la musica più grande del mio all’età di due anni, suonando i Nirvana con le bacchette”. Non solo è appassionato di heavy metal, ma è anche incredibilmente abile con gli strumenti, suonando sia la batteria che la chitarra, e si è persino unito al padre in alcuni dei suoi più grandi successi. Dopo la fine del matrimonio con Donatella, ha incontrato la sua attuale moglie, Barbara Pozzo, che era la sua ex fisioterapista. I due si sono sposati nel 2013 e, dopo anni d’amore, hanno avuto una figlia, Linda, nel 2004.

La confessione di Ligabue.

Luciano Ligabue ha parlato bene della figlia, descrivendola come vanitosa e popolare tra i suoi amici. Ha anche rivelato di aver scelto i nomi Lorenzo e Linda per la tradizione familiare di iniziare i nomi con la lettera “L”. Ligabue ha anche condiviso il suo dolore per la perdita di tre figli, due in passato e uno qualche anno fa, a causa di Barbara che era incinta di sei mesi. Ha detto che il dolore è straziante e spesso viene trascurato.