Sapete chi sono i The Kolors: nomi componenti, età, vita privata e dove vivono

Il viaggio musicale dei The Kolors: dall’anonimato alla ribalta

I The Kolors sono una band italiana che ha raggiunto l’apice della popolarità grazie alla loro partecipazione al programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”. La loro storia inizia nel 2009, ma è solo nel 2014 che raggiungono la notorietà grazie al talent show.

Originariamente, i tre membri si esibivano in vari locali di Milano, riuscendo a farsi notare nel panorama musicale aprendo i concerti di band più famose. La svolta arriva quando, grazie ad una sfida, entrano nel programma di Maria De Filippi, dove vengono scelti da Elisa per far parte della squadra blu.

Il successo dei The Kolors: la vittoria ad Amici e le hit estive

La loro popolarità esplode con il singolo “Everytime”, che per diverse settimane risulta essere il più scaricato su iTunes. La band vince quell’edizione del programma e da allora continua la sua ascesa, organizzando tour di successo e rilasciando hit estive indimenticabili. Tra le canzoni più amate dei The Kolors troviamo “We don’t to love me”, “You what happened”, “Last night”, “Don’t understand”, “Come le onde”, “Pensare male”, “Non è vero”, “Single” e “Italo disco”.

I protagonisti della band: chi sono i membri dei The Kolors?

I tre membri dei The Kolors sono Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli. I primi due sono parenti, anche se non hanno mai sbandierato questa parentela al grande pubblico. Inizialmente, prima di Dario, faceva parte del gruppo Daniele Mona, che però ha deciso di lasciare la band.

Stash, il volto più noto dei The Kolors

Stash, nato nel 1989, è il cantante del gruppo e il suo volto più famoso. Prima di dedicarsi alla musica, si occupava di vendere prodotti della sua terra. La sua vita privata è altrettanto appagante: è felicemente legato alla giornalista Giulia Belmonte, con cui ha due figlie, Grace e Imagine. Per quanto riguarda gli altri membri della band, non si sa molto della loro vita privata.