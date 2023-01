Sapete quanti anni ha Orietta Berti? Vita privata e figli

Orietta Berti, nome d’arte di Orietta Galimberti, coniugata Paterlini, è nata il 1° giugno 1943 a Cavriago e attualmente ha 79 anni. È una cantante e opinionista televisiva sposata con Osvaldo Paterlini dal 14 marzo 1967. I due hanno due figli, Omar (nato nel 1975) e Otis (nato nel 1980) e vivono a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Nonostante il loro matrimonio vada avanti da 55 anni con tanta passione e amore, non sono mancati momenti difficili, come la malattia del marito, che soffre di glaucoma e che lo ha costretto a rimanere a casa, impedendogli di accompagnare la moglie nei suoi tour in giro per il mondo.