Sapete quanto hanno guadagnato in carriera i Pooh: cifre da capogiro

I Pooh hanno raggiunto traguardi esorbitanti nella loro carriera, rappresentando per un lungo periodo la musica italiana anche all’estero. Ma quanto hanno guadagnato i membri del celebre gruppo musicale?

Chi sono i Pooh?

Il complesso musicale è composto da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli, Stefano d’Orazio e Red Canzian. Il gruppo ha iniziato a esibirsi nel 1966 e ha continuato a produrre successi fino al 2016, anno in cui si sono sciolti. Nonostante la rottura, i vari membri del gruppo si sono ritrovati in più occasioni per esibirsi e regalare al pubblico importanti emozioni.

Quanto hanno guadagnato i Pooh?

I Pooh hanno riscosso un grandissimo successo nel passato e continuano ad essere popolari ancora oggi. Le cifre guadagnate nel tempo sono incredibili, anche se non raggiungeranno mai la gloria dei cantanti che hanno permesso tutto questo.

I quattro artisti hanno fatto incise diverse canzoni e si sono esibiti in moltissimi concerti. Si parla quindi di diverse migliaia di euro che i componenti della band musicale avrebbero accumulato in tanti anni di impegno e lavoro. A oggi si stima che i Pooh abbiano guadagnato più di tre milioni di euro, ma ovviamente si tratta di cifre indicative che mai nessuno ha avuto la possibilità di verificare.

Siamo però certi che per loro la strada sarà ancora lunga e che proprio per questo motivo il loro patrimonio verrà ad incrementarsi ancora con il passare del tempo. Nonostante la scomparsa di Stefano D’Orazio, gli altri membri del gruppo hanno deciso di tornare insieme ad essere la vecchia band del passato, regalando al pubblico importanti emozioni. Tra le canzoni più importanti troviamo Tanta voglia di lei, Pensiero, Chi fermerà la musica, L’altra donna e Dammi solo un minuto.