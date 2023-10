Sara Barbieri, chi è la fidanzata di Fabrizio Corona: “La grande fuga verso Parigi: finalmente libero!”

Dopo anni di battaglie legali, Fabrizio Corona torna alla luce come un uomo libero e ha già in mente il suo primo viaggio post-carcerazione: una romantica fuga nella Città dell’Amore, Parigi, in compagnia della sua compagna, Sara Barbieri.

Il Ritorno alla Libertà di Corona

L’ex celebre fotografo, noto per le sue foto ai personaggi VIP, ha trascorso un decennio turbolento, fatto di arresti, processi e sentenze. La sua esperienza giuridica, partita dalla nota inchiesta “Vallettopoli” del 2007, ha visto Corona passare attraverso diverse fasi: dal carcere, all’arresto domiciliare, fino all’affidamento terapeutico. Una volta ottenuta la libertà, Fabrizio ha espresso con entusiasmo, su Instagram, la sua impazienza di tornare alla vita: “Ora sono libero di fare e soprattutto di parlare”, condividendo una foto di sé all’aeroporto.

Chi è Sara Barbieri? La compagna al fianco di Corona

Sara Barbieri, la dolce metà di Corona, è una giovane modella di 22 anni, con base a Milano. La sua bellezza le ha aperto le porte del mondo della moda, portandola a collaborare con brand rinomati come Dolce e Gabbana e Brosway. Ma chi è davvero Sara oltre alle luci dei riflettori?

Vita sui social : Il suo profilo Instagram non solo racconta di shooting fotografici e dietro le quinte, ma anche di momenti più personali e intimi, come vecchie foto d’infanzia e le sue letture preferite.

: Il suo profilo Instagram non solo racconta di shooting fotografici e dietro le quinte, ma anche di momenti più personali e intimi, come vecchie foto d’infanzia e le sue letture preferite. Relazioni passate: Prima della sua storia d’amore con Fabrizio Corona, voci sostenevano che Sara avesse avuto un flirt con il famoso rapper Salmo durante il lockdown nel 2020. Sebbene entrambi abbiano condiviso immagini su social media, la relazione non è stata mai confermata ufficialmente da nessuna delle due parti.

Il futuro di Corona e Sara

Con la libertà ritrovata e un amore fiorente al suo fianco, Fabrizio Corona sembra pronto a ricominciare. La loro prossima tappa? Un viaggio romantico a Parigi. Mentre Fabrizio afferma che il suo obiettivo principale rimane fare affari, questa volta avrà la libertà di farlo senza restrizioni.