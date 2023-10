Chi è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona?

Fabrizio Corona, noto per il suo passato come paparazzo e le sue numerose apparizioni televisive, ha recentemente rivelato alcuni dettagli sul suo cuore e sulla persona che lo ha conquistato. Durante una puntata di Belve su Rai 2, ha introdotto al pubblico la sua dolce metà, mantenuta lontano dai riflettori fino ad ora. Ma, chi è la fidanzata di Fabrizio Corona?

Sara Barbieri: Tra Modelle e Instagram Stars

Conosciuta come Sara Barbieri, la ragazza ha catturato l’attenzione di molti per la sua bellezza e carriera. Alcuni fatti rapidi su di lei:

Professione : Modella

: Modella Collaborazioni note : Ha lavorato con marchi di prestigio come Dolce & Gabbana.

: Ha lavorato con marchi di prestigio come Dolce & Gabbana. Relazioni precedenti : Nel suo passato sentimentale, figura una relazione con il rapper Salmo.

: Nel suo passato sentimentale, figura una relazione con il rapper Salmo. Presenza sui social : Con circa 60mila follower su Instagram, non ha esitato a condividere momenti intimi con Corona, provocando curiosità e gossip.

: Con circa 60mila follower su Instagram, non ha esitato a condividere momenti intimi con Corona, provocando curiosità e gossip. Età: 22 anni, avendo una differenza di età di 26 anni con Fabrizio.

La loro storia d’amore

Pur avendo una notevole differenza d’età, Sara e Fabrizio si sono trovati e intrecciati in una storia d’amore profonda e appassionata. Nonostante la sua giovane età, Sara, secondo Fabrizio, possiede una maturità e una profondità d’anima che lo hanno conquistato.

Vivono attualmente a Milano e, come segno del loro impegno, hanno deciso di condividere la loro vita con Carlos, il figlio di Corona e Nina Moric.

Prospettive future

Dalle pagine di Chi, Corona ha svelato la possibilità di un matrimonio in futuro con Sara, enfatizzando il significato profondo di tale decisione a questa fase della sua vita. Parlando di Sara, ha detto: “È una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto, ho progetti seri con lei”.

Mentre il mondo continua a speculare e a chiedersi chi è la fidanzata di Fabrizio Corona, una cosa è certa: la coppia sembra innamorata e intenzionata a costruire un futuro insieme. Il tempo dirà come si evolverà questa storia d’amore.