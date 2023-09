Scandalo al Grande Fratello: collega di Giselda coinvolto in imitazione di rapporto orale!

Il Grande Fratello è tornato, ma sembra che il trash sia già dietro l’angolo. Nonostante le promesse di una versione più pulita e rispettosa, la prima puntata del reality show ha già sollevato polemiche. Durante un collegamento in diretta, un collega di Giselda Torresan, una delle nuove concorrenti bionde del programma, ha compiuto un gesto volgare, e il video è finito sul sito ufficiale di Mediaset senza alcuna censura.

H3: Un Gestaccio Inatteso

Alfonso Signorini, sempre in cerca di sorprese per i suoi concorrenti, ha fatto sì che Giselda si sentisse accolta e apprezzata nella Casa del Grande Fratello. Dopo i ringraziamenti ai suoi colleghi, che l’hanno convinta a partecipare al reality, Giselda ha scoperto che c’era un collegamento video con i suoi compagni di lavoro. La sua gioia era palpabile, ma durante il collegamento è accaduto qualcosa di inaspettato che probabilmente nemmeno lei ha notato, così felice per essere nel cast del programma.

Un suo amico, salutandola in diretta e guardando in direzione della telecamera, ha compiuto un gesto osceno che è passato sotto il radar, almeno per un breve momento. Alcuni spettatori, tuttavia, hanno immediatamente notato l’accaduto e condiviso un video su Twitter, che è diventato virale. Sorprendentemente, la clip è rimasta disponibile anche sul sito ufficiale di Mediaset Infinity, in quanto la produzione non ha rilevato l’incidente. È importante sottolineare che questo momento imbarazzante è durato solo pochi secondi e ha coinvolto un uomo in secondo piano, un collega di Giselda, che sembrava quasi pentito del suo gesto davanti alle telecamere accese.