Scomparsa di Giulia Cecchettin: Auto di Filippo Turetta in Fuga Verso l'Austria - Controcopertina

Indagini in Corso sulla Sparizione dei Due Giovani

Le indagini sulla scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta si stanno intensificando, con il veicolo del ragazzo, una Fiat Punto nera, che sta diventando il fulcro delle attenzioni.

Il Movimento del Veicolo: Tracce in Austria

Da sabato scorso, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono scomparsi a Vigonovo, in provincia di Venezia. Gli investigatori stanno seguendo le tracce della Fiat Punto nera di Filippo, che sembra essere in movimento verso l’Austria.

Nonostante numerose segnalazioni provenienti dal Nord-Est, le conferme sulla posizione dell’auto sono poche. Il percorso tracciato suggerisce un viaggio attraverso tre regioni, con un ultimo avvistamento a San Candido, mercoledì mattina alle 9.30, come riportato da Il Messaggero.





Fuga Pianificata? Gli Inquirenti Valutano le Ipotesi

Gli inquirenti stanno esaminando l’ipotesi che la fuga di Filippo con Giulia fosse premeditata, forse con l’aiuto esterno per quanto riguarda fondi e logistica. Dopo il sabato della loro scomparsa, non ci sono tracce di rifornimenti di benzina o movimenti finanziari.

Si stima che i due abbiano percorso almeno 500 chilometri. Le ricerche si sono estese, con perlustrazioni aeree effettuate dai pompieri, coprendo ampi territori e analizzando corsi d’acqua e strade in cinque province. Due veicoli simili alla Fiat Punto sono stati ispezionati, ma senza risultati.

Il Padre di Filippo Esprime le Sue Considerazioni

Il padre di Filippo, in una dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera, esclude la possibilità che suo figlio possa aver fatto del male a Giulia.

Ha sottolineato che Filippo aveva denaro contante con sé, abituato a muoversi con liquidità e una Postepay. Secondo il padre, Filippo potrebbe aver scelto di soggiornare in un campeggio e fare la spesa in un supermercato, avendo la capacità di viaggiare per giorni.

Movente della Scomparsa

Un’ipotesi emerge riguardo al movente della sparizione. Giulia Cecchettin, prossima alla laurea in ingegneria biomedica, avrebbe ridotto la frequenza delle visite a Vigonovo nei fine settimana.

Questo avrebbe potuto rappresentare un punto di non ritorno nel suo rapporto con l’ex fidanzato Filippo. La scomparsa di quattro giorni fa dei due ragazzi rimane avvolta nel mistero, senza ulteriori tracce della loro presenza.