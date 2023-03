Sconfitta dalla fibrosi cistica, il sorriso di Maria si spegne a soli 41 anni

Maria Cangialosi, una donna di 41 anni originaria di Bagheria, Palermo, che da tempo viveva in Piemonte, è morta ieri a Torino a causa di una grave malattia contro cui stava combattendo. La notizia ha suscitato un immenso dolore nella città delle Ville.

Maria, giovane residente a Bagheria, combatteva fin da bambina contro la fibrosi cistica, una grave malattia genetica. Insieme alla madre si era trasferita a Torino per curarsi dalla malattia, come riportato da Bagheria News day.

Maria era una persona incredibilmente radiosa e splendida che abbracciava la vita con positività ed entusiasmo, nonostante i suoi problemi di salute.

La scomparsa di Maria ha creato un vuoto permanente nella sua comunità e nei cuori di tutti coloro che la conoscevano.

Nelle ultime ore numerosi amici, parenti e conoscenti hanno utilizzato i social media per esprimere le loro condoglianze alla famiglia.

La sua resilienza di fronte alla malattia e il suo spirito incrollabile saranno ricordati da tutti coloro che le erano vicini. Si tratta di una perdita significativa per la sua famiglia, soprattutto per quella di origine siciliana, ed è un momento difficile per loro.