Scopre di essere incinta all’ottavo mese: la straordinaria vicenda di Marina che diviene madre a 26 anni

Scoprì di essere incinta all’ottavo mese: la straordinaria storia di Marina de la Peña

Marina de la Peña, 26 anni, è diventata madre di una bambina che ha da poco compiuto un anno dopo aver scoperto di essere incinta solo poche settimane prima del parto. La notizia la lasciò scioccata per ore.

La storia di Marina de la Peña

Come può una donna non accorgersi di essere incinta fino all’ottavo mese? Eppure è accaduto. “Ho sempre avuto cicli mestruali irregolari a causa dell’ovaio policistico e nel 2018 non ho avuto mestruazioni per circa un anno. A volte scompariva per quattro mesi, poi tornava, quindi per me era normale non averlo”, ha raccontato Marina al quotidiano spagnolo La Voz de Galicia.

Marina e il suo compagno, insieme da oltre due anni, non avevano ancora pianificato di formare una famiglia. “Ho sempre desiderato diventare madre, ma non a 26 anni e certamente non in queste circostanze”, ha spiegato Marina, che lavora come educatrice.

I segnali che il corpo inviava a Marina

Inconsapevolmente giunta all’ottavo mese di gravidanza, il corpo di Marina iniziò a manifestare alcuni segnali: “Quando mangiavo alcuni cibi, soprattutto quelli contenenti glutine come pane e pasta, mi sentivo molto male”, ha precisato Marina.

Senza sintomi o segni di cambiamento, come avrebbe potuto rendersi conto di essere incinta? “Nei primi sette mesi non ho avuto nausea, vomito o vertigini. Non ero stanca, né assonnata, e non ho nemmeno preso peso, la mia taglia è rimasta sempre la stessa”, ha affermato Marina al quotidiano spagnolo.

Dopo aver notato problemi con alcuni alimenti, Marina consultò un medico per sottoporsi a un esame. Ventidue giorni dopo, ricevette i risultati che indicavano bassi livelli di ferro e un elevato livello dell’ormone della gravidanza.

“Effettuai un test di gravidanza sul posto e risultò positivo. Ne feci un altro al mio ritorno a casa e anche questo fu positivo, così mi recai in una clinica per un’ecografia che rivelò essere incinta di 32 settimane”, concluse Marina.

La spiegazione del medico? Marina aveva avuto una gravidanza criptica, un evento piuttosto raro.