Scopriamo gli scontri all'Isola dei Famosi: Helena Prestes e le accuse shock su Nikita Pelizon - Controcopertina

L’atmosfera all’Isola dei Famosi 2023 si è infiammata con un nuovo scontro tra Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa e Helena Prestes. Mentre il reality show si avvicina alla sua conclusione, i rapporti tra i naufraghi e la modella brasiliana sembrano essere sempre più tesi. Nonostante i tentativi di mediazione di Marco Mazzoli, le tensioni non sono diminuite.

Accuse contro Helena Prestes

Durante una conversazione tra Luca Vetrone, Gian Maria Sainato, Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero, sono emerse insinuazioni sul comportamento di Helena Prestes. Pamela e Andrea hanno rivelato agli altri concorrenti che, prima dell’inizio del programma, la modella brasiliana aveva parlato male di una sua grande amica.

L’episodio di Nikita Pelizon

Pamela Camassa ha rivelato che Helena Prestes avrebbe criticato Nikita Pelizon durante un servizio fotografico in hotel. Questa notizia è stata confermata anche da Andrea Lo Cicero, che ha riferito che Helena avrebbe dichiarato di non considerare Nikita un’amica vera, ma solo una conoscenza del programma. Inoltre, durante la sorpresa di Nikita a Helena, la modella brasiliana non l’aveva riconosciuta immediatamente, chiedendo se fosse Dayane o Soleil.

La strategia di Helena Prestes

Secondo Gian Maria Sainato, Helena Prestes starebbe cercando di apparire “buona” solo perché è al televoto contro di lui, come una strategia per evitare l’eliminazione dall’Isola dei Famosi.

Gli scontri e le tensioni all’Isola dei Famosi continuano ad alimentare la curiosità del pubblico. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e quali nuove rivelazioni emergeranno tra i naufraghi. Continuate a seguire il reality show per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità.