Chi è Marta Fascina? Fidanzata di Silvio Berlusconi: Età, biografia e vita privata - Controcopertina

Marta Fascina è una figura che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica come fidanzata di Silvio Berlusconi. In questa scheda riassuntiva, approfondiremo la sua storia personale, età, luogo di crescita e breve biografia.

Infanzia e Famiglia

Nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, un comune della provincia di Reggio Calabria, Marta Fascina è cresciuta a Portici, una città vicino a Napoli. È figlia di Orazio e Angela. Suo padre ha lavorato come cancelliere a Salerno, mentre sua madre era insegnante nella stessa città. Purtroppo, i suoi genitori hanno divorziato quando era ancora bambina. Di conseguenza, Marta ha vissuto con sua madre, suo fratello Claudio e lo zio Antonio. Successivamente, si sono trasferiti a Roma quando Marta ha iniziato a studiare presso l’Università La Sapienza.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Marta Fascina, sappiamo che non ha figli e non è mai stata sposata. È diventata nota al grande pubblico come la fidanzata di Silvio Berlusconi fino alla sua scomparsa il 12 giugno 2023. Dopo la rottura con Francesca Pascale, Silvio Berlusconi è stato fotografato in Svizzera in compagnia di Marta Fascina, e da quel momento sono diventati una coppia ufficiale. Nonostante ciò, non si è mai parlato di un vero e proprio matrimonio tra di loro. In occasione di un evento speciale nel marzo 2022, Berlusconi ha dichiarato che il loro rapporto di amore, stima e rispetto era così solido da non necessitare di una formalizzazione con un matrimonio.

Carriera e Impegno Politico

Marta Fascina ha conseguito la laurea in filosofia e letteratura presso l’Università La Sapienza di Roma. Attualmente lavora come addetta alle pubbliche relazioni ed è stata impiegata nell’ufficio stampa del Milan. È ben considerata da Adriano Galliani, che ha convinto Silvio Berlusconi a coinvolgerla in politica con Forza Italia. Da allora, ha scritto numerosi articoli per il giornale “Il Giornale”, esprimendo il suo sostegno al partito.

Marta Fascina ha fatto il suo ingresso nella scena politica come deputata alla Camera dei Deputati, venendo eletta con il sistema proporzionale nella lista di Forza Italia per la circoscrizione Campania 1. Attualmente ricopre il ruolo di segretario della IV Commissione Difesa e si occupa della sicurezza all’interno del gruppo parlamentare del partito.

Marta Fascina ha una storia personale e una carriera che hanno suscitato interesse e curiosità. La sua relazione con Silvio Berlusconi ha attirato l’attenzione dei media, ma Marta dimostra di avere un percorso professionale indipendente e impegnato nella politica. Continueremo a seguire la sua carriera e il suo ruolo nel panorama politico italiano.