Scossone in Rai: Un altro noto conduttore lascia il palcoscenico - Controcopertina

Il periodo dei nuovi palinsesti di Rai si avvicina e la televisione di Stato deve fare i conti con un altro potenziale addio. Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, un altro grande nome sembra pronto a salutare, ma non per sua scelta, bensì a causa di decisioni politiche. Mentre è confermato che Alessandro Cattelan non prenderà il posto di Fabio Fazio, il conduttore stesso ha dichiarato durante il Festival della Tv di Dogliani: “È un’opportunità interessante, ma non credo sia il momento giusto per me. Mi piace dove sono adesso e spero di continuare a fare ciò che sto facendo”.

La decisione di Cattelan

Cattelan ha espresso le sue opinioni sul clima di intrattenimento nella Rai, affermando: “Sono ancora abbastanza nuovo in Rai e sto cercando di capire come funziona. Da giovane e ingenuo, mi dispiace che l’entertainment debba subire queste dinamiche. Tuttavia, sembra che sia la norma qui alla Rai”. Nel frattempo, il Corriere della Sera riporta che Monica Maggioni potrebbe sostituire Lucia Annunziata a “In mezz’ora”, ma tutto è ancora incerto.

Una nuova scossa: Marco Damilano se ne va?

Sembrerebbe certo l’addio di Marco Damilano, il cui rinnovo del contratto sarebbe stato bloccato dal segretario della Lega, Matteo Salvini. Un lungo articolo di Giacomo Amadori per La Verità getta luce su una strana vicenda che riguarda l’inchiesta sui soldi russi alla Lega nel 2019, la quale rischiò di far cadere Matteo Salvini, allora vicepremier e ministro degli Interni. Secondo Libero, “Damilano è citato in una nota di via Bellerio”.

Accuse e richieste di chiarezza

La nota del Carroccio afferma: “Il direttore che ha permesso la pubblicazione delle accuse contro Salvini è stato poi promosso in Rai dalla sinistra. Ci aspettiamo una posizione inequivocabile da parte sua. La Lega ha dato incarico ai propri avvocati di presentare una denuncia alla Procura e di agire in ogni sede possibile per ripristinare la verità e tutelare i propri interessi”.

Dunque, sembra che Damilano sia al centro di un’intricata trama politica, con conseguenze negative per la sua posizione in Rai e per il programma che conduce, “La Torre e il Cavallo”. Il terremoto che sta scuotendo la Rai continua a suscitare sorprese, mentre i palinsesti futuri si avvicinano.