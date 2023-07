"Scusate, devo fermarmi". Marco Mazzoli, malore improvviso in diretta radio: come sta - Controcopertina

Momenti di grande preoccupazione si sono vissuti durante la trasmissione radiofonica Lo Zoo 105, quando Marco Mazzoli è stato colpito da un improvviso malore. Il vincitore dell’Isola dei Famosi si è sentito improvvisamente male, e sono stati gli altri conduttori a comunicare l’accaduto ai radioascoltatori. Successivamente, Marco stesso ha voluto spiegare ciò che gli è accaduto attraverso dei video pubblicati sulle sue Instagram stories.

Il malore improvviso di Marco Mazzoli ha spaventato chi lo stava seguendo, poiché si è verificato durante la diretta radiofonica, costringendolo a interrompere la sua attività lavorativa per riprendersi. Durante la trasmissione è stata mandata una pausa musicale e successivamente è stato annunciato che Marco non poteva continuare a condurre a causa del suo malessere.

Marco Mazzoli, malore improvviso: cosa è successo al vincitore dell’Isola

Anche Marco Mazzoli stesso è rimasto spaventato da questo malore inaspettato, poiché non c’erano segni premonitori particolari. Il suo racconto sui social media è iniziato con queste parole: “Ragazzi, scusatemi, ma non sono mai stato così male in vita mia. Ho dovuto interrompere la diretta e questo significa che sto davvero male, avevo una fitta in basso allo stomaco”. Ha quindi cercato di spiegare l’origine del suo problema di salute.

Marco ha ipotizzato di aver avuto un blocco intestinale, anche se non ne è sicuro. Inizialmente pensava si trattasse di un calcolo renale e ha ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati per lui. Ha poi aggiunto: “Sto molto meglio, ma andrò a fare un controllo. Non ho mai provato un dolore simile, mi sono spaventato perché di solito sto bene. Interrompere la diretta significa che sto veramente male, cosa che non mi era mai successa. Penso che sia stato un calcolo renale, ora speriamo”, ha concluso il vincitore dell’Isola dei Famosi.

Marco ha continuato a lavorare regolarmente a Radio 105 nel pomeriggio del mercoledì 5 luglio, e fortunatamente le sue condizioni sono migliorate. Probabilmente si sottoporrà ad ulteriori esami medici, ma al momento si trova in buone condizioni.