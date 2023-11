“Se non hai soldi per la mancia allora puoi startene a casa”: Il duro sfogo di una cameriera contro clienti tirchi

Una cameriera ha scatenato polemiche con un vibrante sfogo in un video TikTok, criticando i clienti che non lasciano una mancia sufficiente, almeno il 20% del conto. Lillie, la giovane cameriera dietro il video, ha generato un dibattito virale con il suo sfogo incendiario su questa prassi diffusa negli Stati Uniti.

Il Grido di Disperazione di una Cameriera

Negli Stati Uniti, lasciare una mancia del 15 o 20% è una prassi comune se il servizio è stato soddisfacente. Lillie ha sottolineato che i clienti dovrebbero capire l’importanza di un adeguato riconoscimento per il lavoro svolto dai camerieri, specialmente considerando che lei guadagna solamente tre euro all’ora nel ristorante in cui lavora.

Afferma la ragazza: “Mangiare fuori è un privilegio, non un diritto. Se non puoi permetterti di lasciare una mancia del 20%, allora non puoi permetterti di mangiare fuori”. Ha enfatizzato come il suo salario dipenda principalmente dalle mance, sottolineando le sfide finanziarie che molti lavoratori affrontano, e ha ribadito la complessità di ottenere un adeguato aumento salariale, specialmente negli Stati Uniti.





La Discordia sul “Tipping”

Il dibattito sulle mance, noto come “tipping”, è lungi dall’essere risolto negli Stati Uniti. Da un lato, ci sono coloro che sostengono la necessità di lasciare mance come parte integrante della retribuzione dei camerieri, date le basse tariffe orarie. Dall’altro, ci sono opinioni contrastanti che vedono il cliente sostenere di non dover garantire il salario aggiuntivo al personale del ristorante.

Il video di Lillie ha suscitato una fervida discussione, poiché molti utenti si sono solidarizzati con la sua testimonianza, riconoscendo le sfide finanziarie e sociali affrontate dai lavoratori del settore della ristorazione.