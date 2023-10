Selvaggia Lucarelli punta il dito contro Fedez: “Guadagna molto, ma a un costo elevato per la sua vita”

Selvaggia Lucarelli ha messo in discussione le recenti critiche di Fedez al giornalismo clickbait, sollevando questioni sulla privacy e l’esposizione mediatica. Dopo il suo recente ricovero in ospedale, il rapper ha espresso la sua crescente convinzione sulla scelta di condividere la sua vita personale sui social media, esponendo apertamente la sua famiglia e la sua vita quotidiana.

Fedez contro il giornalismo clickbait

Durante un’intervista con il Corriere della Sera, Fedez ha dichiarato: “È una deriva che chiamiamo clickbait: non serve una notizia, serve un clic per fare aumentare le interazioni”. Questa affermazione ha suscitato la risposta di Lucarelli, che ha messo in discussione la coerenza del rapper nel criticare la stampa mentre concede un’intervista a un quotidiano.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli

La giornalista ha sottolineato che è lo stesso Fedez a esporre volontariamente la sua vita e quella della sua famiglia al pubblico, un comportamento che va oltre quello che la stampa potrebbe mai fare. “Secondo lui la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è ‘più ti esponi è più la stampa sarà morbosa’, non prendiamoci in giro. La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita. Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli” ha commentato Lucarelli.

Il prezzo dell’esposizione mediatica

Lucarelli ha poi spostato l’attenzione sull’enorme ritorno economico che Fedez ottiene da questa esposizione mediatica, ma anche sul prezzo elevato che paga nella sua vita personale. “Fedez ci mostra della sua vita quello che la stampa non potrebbe mai mostrare. Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo. E tutto questo ha un enorme ritorno economico in banca è un prezzo altissimo nella vita”.

Il commento su Chiara Ferragni

Non è stata risparmiata neppure Chiara Ferragni, elogiata dal marito per aver lasciato i suoi impegni di lavoro per correre da lui in ospedale. Un commento a cui Lucarelli ha risposto con ironia: “Sorvolerei su questo. L’eroismo di una moglie che va all’ospedale da un marito in pericolo di vita. Vabbè”.