Serena Autieri Decisa: 'Evito Polemiche Inutili', la Sua Posizione su Unomattina Estate - Controcopertina

L’elegante e vivace Serena Autieri ci svela le sue priorità e il suo entusiasmo per Unomattina Estate su Rai1, schivando abilmente i dibattiti sugli avvicendamenti al vertice della Rai.

Serena Sceglie la Classe Sopra la Polemica

Evitando la Tormenta dei Cambiamenti al Vertice

I recenti cambiamenti nella gestione della Rai, in particolare l’insediamento di Roberto Sergio come amministratore delegato, hanno alimentato un vortice di polemiche. Serena Autieri, che da lunedì sarà in onda su Rai1 a partire dalle 10.00, ha scelto di mantenere la propria eleganza e di non commentare la situazione. Nei confronti di coloro che potrebbero insinuare che il suo ritorno sia legato ai cambiamenti politici nella rete, Serena ha affermato sul settimanale Oggi:

“È un discorso con cui non vorrei inzaccherarmi. Ho sempre lavorato e su tanti fronti”.

Delineando la sua dedizione, aggiunge:

“Cerco di meritarmelo ogni giorno, mi metto in discussione, sono continuamente in carriera”.

Una Nuova Alba con Unomattina Estate

Il Valore dell’Intrattenimento e della Famiglia

Serena, chiaramente emozionata, assume con orgoglio un ruolo di intrattenimento nel programma storico Unomattina Estate, insieme a Tiberio Timperi. Questo nuovo capitolo è avvolto da entusiasmo ma anche da un profondo senso di responsabilità.

La famiglia rimane tuttavia al centro della sua attenzione. Serena confessa che la famiglia è la sua priorità numero uno, anche al di sopra della carriera. Negli anni ha accettato solo impegni compatibili con la sua vita familiare e personale. La sua dolce metà, Enrico Griselli, è stato una roccia solida nel supportare la sua carriera con la sua abilità organizzativa.

“Quando ho conosciuto Enrico c’è stato come un clic, le priorità si sono rovesciate. Siamo come un puzzle di mille pezzettini che s’incastrano alla perfezione”.

Aggiunge che condivide con il suo compagno gli stessi valori e la stessa energia.

Serena e il suo Copilota: Tiberio Timperi

Un Duo Dinamico in Unomattina Estate

Con il suo atteggiamento sempre positivo e solare, Serena non teme di lavorare fianco a fianco con Tiberio Timperi a Unomattina Estate. Riguardo alla loro collaborazione, ha dichiarato:

“Amo la pace, e poi tutti noi abbiamo degli spigoli”.

Continua a spiegare come, ad esempio, possa apparire maniaca del controllo, ma ha anche ammesso di essere una persona molto gelosa nella vita privata. Tuttavia, ha imparato a non agire d’impulso:

“All’inizio facevo le sceneggiate di gelosia, in dialetto napoletano. Sono ancora gelosa, ma ho imparato a controllarmi”.

In conclusione, Serena Autieri si presenta come una donna decisa e focalizzata che sa quando mantenere la distanza dalle controversie e come equilibrare la sua carriera con le priorità familiari. Con il suo talento e carisma, è pronta a intrattenere il pubblico di Unomattina Estate.