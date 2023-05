Shock a MasterChef: il giudice sputa il piatto dell'allieva, il pubblico indignato - Controcopertina

La delusione di Claudia Ferranti nell’edizione spagnola di MasterChef

Benvenuti a un nuovo episodio di MasterChef, dove la competizione si fa sempre più intensa e le emozioni sono alle stelle. In questa puntata, l’attrice italiana Claudia Ferranti si è trovata al centro dell’attenzione, ma purtroppo non per i motivi giusti. Durante il pressure test, una delle prove più temute, il suo piatto ha suscitato una reazione negativa da parte dei giudici, ma ciò che è successo successivamente ha scosso sia il pubblico che la concorrente stessa.

Claudia Ferranti, che partecipa all’undicesima edizione di MasterChef Spagna, era consapevole che la sua performance non era stata all’altezza delle sue aspettative. Ma nulla avrebbe potuto prepararla al momento di imbarazzo e umiliazione che l’attendeva. Durante la degustazione del suo piatto, uno dei giudici, lo chef franco-giapponese Yong Wu Nagahira, ha reagito in modo inaspettato. Ha chiesto un fazzoletto e ha sputato il raviolo davanti a tutti, definendo il piatto “schifoso”. Questo gesto ha gettato Claudia nella vergogna più profonda, umiliandola pubblicamente.

La prova in questione consisteva nella preparazione di un “gyoza”, un tipico raviolo giapponese. Claudia si è trovata a competere con la giovane cameriera Ana per evitare l’eliminazione. I giudici erano pronti a valutare attentamente ogni piatto presentato, ma la titubanza di Claudia era palpabile. Nonostante le sue incertezze, ha consegnato il suo piatto per la degustazione.

Non solo lo chef Yong Wu Nagahira ha espresso il suo disgusto nei confronti del piatto di Claudia, ma anche gli altri giudici, Jordi Cruz e Samantha Vallejo-Nágera, hanno condiviso la loro delusione. È emerso che il ripieno del gyoza non era stato cotto correttamente e che c’era troppo liquido nel brodo, rendendo il piatto insipido e lontano dalle aspettative.

Claudia Ferranti ha dovuto accettare la dura realtà: non solo non aveva superato la prova, ma era stata anche oggetto di umiliazione pubblica. Con il cuore spezzato e gli occhi colmi di lacrime, ha dovuto restituire il suo grembiule, dicendo addio al suo sogno di diventare una chef di successo.

L’episodio ha scatenato l’indignazione del pubblico, che ha espresso la sua solidarietà nei confronti di Claudia Ferranti. Molti hanno criticato il gesto del giudice, ritenendolo inappropriato e mancante di rispetto. La reazione negativa nei confronti di Claudia è stata considerata eccessiva, considerando che si tratta pur sempre di una competizione e che tutti possono commettere errori.

Nonostante l’esperienza dolorosa, Claudia Ferranti ha dimostrato una grande forza interiore nel gestire la situazione con dignità. Che sia un trampolino di lancio per il suo futuro nel mondo culinario o per altri progetti, sicuramente ha lasciato il segno nella memoria dei telespettatori di MasterChef Spagna.