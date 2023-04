Si concede ad uno sconosciuto in vacanza, resta incinta e lo cerca su TikTok. Poi, la risposta choc

Sarah-Jayne Snow è una giovane donna di 30 anni originaria della Scozia che ha vissuto una notte di passione durante una vacanza a Tenerife nell’agosto dello scorso anno. Dopo aver bevuto troppo, ha incontrato casualmente un ragazzo con cui ha avuto un rapporto sessuale. Non si sono scambiati i numeri di telefono né tantomeno i loro nomi, ma poco dopo Sarah-Jayne ha scoperto di essere rimasta incinta di uno sconosciuto. Nonostante la situazione difficile, ha deciso di tenere il bambino ed è prossima al parto.

Sarah-Jayne ha spiegato che, anche se può prendersi cura del bambino da sola, vuole che il padre del suo bambino sia presente nella vita del figlio se lo desidera. Ha deciso quindi di pubblicare un video su TikTok nella speranza di rintracciare il padre del suo bambino. Nel video, ha pubblicato alcune foto delle ecografie insieme a un orso di peluche dal fiocco azzurro, alcuni scatti che la ritraggono con il pancione e l’unica immagine che ha del padre di suo figlio. La foto del ragazzo è stata scattata mentre faceva una videochiamata con la sorella e, secondo Sarah-Jayne, il ragazzo lavorava nel centro commerciale Braehead di Glasgow.

Il video è diventato virale con oltre due milioni di visualizzazioni e ha suscitato molte reazioni. Sarah-Jayne ha ricevuto molte interazioni sulla piattaforma, ma assicura che non sta cercando attenzioni e che vuole semplicemente trovare il padre del suo bambino in modo da dargli l’opportunità di essere presente nella vita di suo figlio, se lo vorrà. Anche se alcuni utenti hanno commentato che il ragazzo, a cui è stato attribuito il nome di Steve, sarebbe morto in un incidente, Sarah-Jayne non ha perso la speranza di rintracciarlo. Ha sottolineato che farà il test del DNA quando il suo bambino nascerà tra sei settimane e che è sicura di trovare il padre del suo bambino. In ogni caso, Sarah-Jayne ha preso la difficile decisione di tenere il bambino ed è determinata a prendersi cura del suo piccolo con amore e dedizione.