“Si è tolta la vita a casa sua”. Addio alla grande cantante Coco Lee: la musica è in lutto - Controcopertina

È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della talentuosa cantante Coco Lee. A soli 48 anni, Coco ci ha lasciati, lasciando un vuoto nel mondo della musica. La sua famiglia ha rivelato che l’artista stava lottando contro la depressione da un po’ di tempo e sembra che sia stata proprio questa terribile malattia a portarla via. CoCo Lee, pseudonimo di Ferren Lee-Kelly, è stata una cantante, produttrice discografica e attrice di origine cinese, successivamente naturalizzata statunitense. È stata la prima e unica artista asiatica ad avere contemporaneamente tre singoli al vertice della classifica MTV Asia Hitlist.

L’inizio della sua carriera musicale risale al 1994 con l’uscita del suo primo album, “Love From Now On”. La sorella di Coco, Nancy, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. Come accennato in precedenza, Coco soffriva di depressione da molti anni e la sua situazione si era aggravata negli ultimi tempi. Secondo quanto afferma la sorella, la cantante si è tolta la vita nella sua stessa casa.

Una volta che il suo corpo è stato scoperto, è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove i medici hanno cercato disperatamente di salvarla. Purtroppo, per Coco Lee non c’è stato nulla da fare. Pertanto, il 5 luglio, la sorella ha deciso di condividere con il mondo intero la triste notizia della scomparsa dell’artista. Sebbene l’evento sia avvenuto il 2 luglio, la notizia è stata resa pubblica solo di recente.

“Ora sappiamo che Coco è in un posto migliore, libero dalla sofferenza della depressione; confidiamo nella provvidenza divina! La nostra responsabilità più grande ora è prendersi cura della nostra anziana madre. Spero che tutti preghino per lei e ci concedano tempo e privacy per guarire da questa profonda tristezza”, ha dichiarato la sorella di Coco Lee.

Ha aggiunto: “Coco è famosa per il suo instancabile impegno nel portare un nuovo mondo alla scena musicale internazionale per i cantanti cinesi, e ha lavorato duramente per far brillare la sua comunità. Siamo orgogliosi di lei!”. Coco Lee è deceduta presso il Queen Mary Hospital di Hong Kong. Migliaia di fan sono in lacrime da ieri e molti stanno condividendo messaggi dolcissimi sui social media in suo ricordo.