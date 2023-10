Si parla molto di lei, ma chi è Fabio Leoni marito di Rosanna Banfi: età, lavoro e figli

Fabio Leoni è uno sceneggiatore cinematografico noto per essere il marito dell’attrice Rosanna Banfi. Oltre al suo ruolo di sceneggiatore, Fabio è anche un soggettista di diverse fiction. La sua presenza è stata fondamentale nel supportare sua moglie durante un periodo estremamente delicato della sua vita, quando Rosanna ha combattuto contro il tumore al seno. La coppia è unita dal 1992, ma ha sempre vissuto lontano dai riflettori, preservando la loro vita privata.

La Famiglia di Fabio e Rosanna

Fabio e Rosanna sono genitori di due ragazzi, Virginia e Pietro. Nonostante le loro carriere nel mondo dello spettacolo, sembra che i loro figli non abbiano intenzione di seguire le orme dei genitori. La coppia ha sempre mantenuto un profilo basso e ha cercato di proteggere la privacy dei loro figli.

La Carriera di Fabio Leoni

Per quanto riguarda la carriera professionale, Fabio Leoni ha seguito le orme della compagna nel mondo dello spettacolo. Oltre a essere uno sceneggiatore cinematografico, ha contribuito alla scrittura di soggetti per diverse fiction. Questa comune passione per il lavoro ha ulteriormente rafforzato il legame tra i due coniugi.

30 Anni di Matrimonio con Rosanna Banfi

Fabio e Rosanna sono uniti in matrimonio dal 1992, il che significa che hanno condiviso la loro vita per ben 30 anni. In occasione dell’ultimo anniversario, Rosanna ha condiviso un toccante messaggio su Instagram, evidenziando il percorso che hanno affrontato insieme, comprese le sfide e le gioie. Nonostante la lunga strada percorsa, il loro amore è rimasto forte e solido nel corso degli anni.

Un Amore Documentato su Instagram

Fabio Leoni non ha un profilo Instagram, ma la moglie Rosanna condivide regolarmente foto che li ritraggono insieme. In una particolare puntata di “Ballando con le Stelle,” Fabio ha sorpreso Rosanna inviandole un commovente videomessaggio, dimostrando il suo amore e il suo sostegno incondizionato. La loro storia d’amore è un esempio di amore duraturo e affiatamento.