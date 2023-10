Si parla molto di lui, ma che lavoro fa Alessandro Basciano: la verità sull’ex fidanzato di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano è il nome che sta circolando nelle cronache rosa a causa della fine della sua relazione con l’ex compagna Sophie Codegoni. Scopriamo di più su chi è Alessandro Basciano.

Chi è Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è nato il 1 giugno 1989 a Genova. La sua carriera è iniziata come modello, ma ha anche lavorato nel settore delle automobili a Roma. È noto per essere molto legato alla sua famiglia, soprattutto a sua madre Giovanna e sua sorella Giorgia Nicole, che è anch’essa una modella con apparizioni in programmi televisivi come Ciao Darwin. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, Alessandro ha vissuto un momento difficile, la perdita del nonno durante le festività natalizie.

Amori e Relazioni

Nella casa del Grande Fratello VIP, Alessandro ha conosciuto Sophie Codegoni ed è iniziata la loro storia d’amore. La loro relazione è diventata pubblica e ha attirato l’attenzione dei media, culminando con una proposta di matrimonio romantica durante la Mostra del Cinema di Venezia 2022. La coppia ha successivamente annunciato di aspettare un figlio e il 12 maggio 2023 è nata Celine, la loro primogenita.

Il profilo Instagram di Alessandro conta 457 mila followers ed è un luogo in cui l’ex modello condivide momenti legati alla moda e scatti con suo figlio Nicolò, avuto da una precedente relazione con Clementina Deriu. Il suo profilo è stato particolarmente attivo durante la partecipazione al Grande Fratello VIP, documentando i momenti salienti della sua avventura.

Lavoro e Carriera di Alessandro Basciano

Alessandro ha una storia professionale nel mondo dell’automobilismo, con esperienza nella vendita di auto presso “AB Autogroup Srls” a Roma. Ha anche lavorato come volto pubblicitario per il brand di moda Dsquared2 e ha collaborato con l’agenzia digitale RL West Coast. Nel gennaio 2023, ha fatto un ingresso nel mondo della musica lanciando un singolo in collaborazione con Ginevra Lamborghini intitolato “I See U”.

La sua partecipazione al Grande Fratello VIP è stata caratterizzata da momenti di tensione, flirt, incomprensioni e scontri, in particolare con Alex Belli. Prima di Sophie, Alessandro ha avuto relazioni note al pubblico, tra cui la modella Erjona Sulejmani, ex compagna del calciatore Dzemaili, e flirt famosi con Martina Nasoni e Francesca Brambilla.

Oltre al Grande Fratello VIP, Alessandro ha partecipato a “Uomini e Donne” e “Temptation Island,” dove è stato al centro di vicende che hanno generato molto gossip e attenzione mediatica.