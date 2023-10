Tragicamente scomparso a soli 28 anni, la città intera è sconvolta per la perdita di Riccardo, che era diventato padre solo un mese prima

Una Tragedia Stradale Sconvolge una Comunità

Una tragedia stradale ha scosso la comunità di Ribolla, lasciando un vuoto insopportabile. Riccardo Righetti, un giovane di 28 anni, è deceduto in un incidente stradale. La notizia ha colpito dritto al cuore, poiché Riccardo era diventato papà solo un mese fa.

Una Vita Tagliata Troppo Presto

Riccardo Righetti, originario di Ribolla e residente nei pressi di Sticciano Scalo, era un giovane guardiacaccia a Montemassi. La gioia della paternità era entrata nella sua vita da pochissimo, ma purtroppo, in un tragico incidente, è stata strappata via.

Il Drammatico Incidente

L’incidente fatale è avvenuto a Gavorrano, lungo la provinciale 152. La dinamica esatta dell’incidente deve ancora essere chiarita. Riccardo si trovava a bordo di un fuoristrada 4×4 e, intorno alle 17:50, il veicolo ha impattato violentemente contro lo spartitraffico, poco dopo l’uscita della variante per Giuncarico. Il fuoristrada si è capovolto, e non c’è stato scampo per Riccardo.

I Tentativi di Soccorso

La notizia dell’incidente ha portato immediatamente sul luogo dell’incidente squadre di soccorso. L’Asl Toscana sud est, un’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Misericordia di Grosseto, i vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso 2 hanno affrontato la situazione con prontezza. Tuttavia, per Riccardo Righetti era già troppo tardi. Il giovane è stato trovato in arresto cardiaco e, nonostante i frenetici tentativi di soccorso, ogni speranza è stata vanificata.

Indagini in Corso

Le indagini sulla dinamica precisa dell’incidente sono in corso. Gli inquirenti, guidati dal comandante Andrea De Sensi, stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. La polizia municipale è sul posto per collaborare alle indagini. Il pubblico ministero Giampaolo Melchionna sarà incaricato di decidere se sottoporre la salma di Riccardo a un’autopsia. Nel frattempo, il corpo del giovane è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Una vita giovane e promettente si è spenta prematuramente in questa tragica fatalità stradale, lasciando un’intera comunità in lutto.