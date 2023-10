Si parla molto di lui, ma chi è Fabio Canino? Età, moglie e figli, vita privata: chi è il fidanzato calciatore

Chi è Fabio Canino nella vita privata? Questa domanda suscita l’interesse di molti, considerando che Fabio Canino è una figura ben nota nell’ambito televisivo, particolarmente per il suo ruolo di giudice nel programma “Ballando con le Stelle” su Rai 1. In questo articolo, esploreremo la sua vita personale, inclusi dettagli su moglie e figli.

La Carriera di Fabio Canino

Fabio Canino è nato a Firenze il 15 agosto 1963 ed è attualmente un uomo di 60 anni. Ha origini a Ischia da parte di suo padre. La sua carriera ebbe inizio nel 1983 quando intraprese gli studi di recitazione a Firenze e Milano. Dopo aver lavorato come animatore nei villaggi turistici, Canino debuttò come attore nel film “Fratelli Coltelli” diretto da Maurizio Ponzi, e successivamente apparve in numerose produzioni teatrali. Nel corso degli anni, ha svolto ruoli di rilievo in programmi televisivi e radiofonici.

Vita Privata di Fabio Canino: Moglie e Figli

Una delle domande più frequenti riguardo a Fabio Canino è se sia sposato e abbia una moglie. La risposta è che Fabio Canino non è sposato e non ha una moglie. È dichiaratamente gay ed è un sostenitore aperto dei diritti LGBT. La sua vita sentimentale è stata oggetto di interesse mediatico, soprattutto per i rumors riguardanti una relazione con un calciatore, anche se il nome del partner non è mai stato confermato pubblicamente.

La Questioni sui Figli

In merito ai figli, Fabio Canino ha dichiarato: “Quando troverò un fidanzato, molto probabilmente sarà un badante (scherza). Faccio fatica perché mi sento ancora un ragazzino insicuro, alla mia età è un po’ tardi pensare ai figli. Forse mi sentirei più un nonno che un papà, non nascondo che mi sarebbe piaciuto tantissimo. Mi diverto a coccolare tutti i figli dei miei amici. Sarei stato molto complice di mio figlio, l’avrei viziato un po’.”

In conclusione, Fabio Canino è una figura televisiva amata, apertamente gay e attivista per i diritti LGBT. La sua vita personale riflette la sua autenticità e il suo impegno per la visibilità e l’accettazione delle persone LGBTQ+ nella società.