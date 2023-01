Simon Clementi chi è l’imprenditore fidanzato di Claudia Gerini?

Simon Clementi è un imprenditore nel settore della ristorazione e attualmente è fidanzato con Claudia Gerini.

Simon Clementi ha fatto scalpore nei media nel maggio 2019 quando è stato legato alla famosa attrice Claudia Gerini. I due hanno poi iniziato una relazione, terminata però nell’estate del 2021. Noto per il suo fiuto per gli affari e il suo fascino accattivante, ecco una panoramica di tutte le informazioni pertinenti su di lui.

Chi è Simon Clementi?

Simon Clementi è relativamente sconosciuto e non ha alcun legame con lo stile di vita delle celebrità. Non è un personaggio pubblico, ma lavora in un settore che lo mette in contatto con numerose persone.

Residente a Roma, si è affermato come imprenditore e possiede il rinomato bar “Jarro” nel centro della città e l’hotel Borgo Vista Lago a Trevignano Romano. Non si conosce la data esatta della sua nascita, ma si ritiene che abbia festeggiato il suo 47° compleanno nel 2019.

La vita privata di Simon Clementi e Claudia Gerini è stata oggetto di molte speculazioni.

Tabloit ha recentemente riportato che Simon Clementi e Claudia Gerini sono stati visti insieme in modo apparentemente amichevole, che è stata una delle storie più chiacchierate riguardanti l’attrice da quando si è separata da Andrea Preti nel 2019.

Prima delle indiscrezioni su Simon Clementi e Claudia Gerini, erano state rese pubbliche alcune notizie sulla storia sentimentale di lui. Si dice che l’imprenditore sia stato precedentemente sposato, ma che il matrimonio sia finito con un divorzio. In seguito, ha avuto una figlia di nome Mia, frutto di una relazione con una dipendente.

La causa della rottura tra lui e la Gerini è incerta; si ipotizza che sia dovuta al blocco e alla separazione fisica che questo ha comportato. Tuttavia, i due non sono più legati sentimentalmente e nell’agosto 2021 è stato avvistato con un’altra donna, una bruna di nome Fabrizia, come riportato dal settimanale Diva e Donna.

Lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e dall’esposizione dei social media, Simon Clementi ha scelto di rimanere anonimo, riuscendo così a conquistare l’affetto dell’attrice lontano dai riflettori del pubblico.