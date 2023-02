Simone Gianlorenzi chi è l’ex marito di Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi è nato a Orvieto il 27 gennaio 1976. Di professione è musicista e attualmente ha 47 anni.

Simone Gianlorenzi età, moglie, fidanzata

Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando sono una coppia che si è conosciuta grazie alla musica e si è sposata nel 2019. Si sono però separati nel 2022.

La conduttrice ha annunciato la fine della loro relazione in un lungo post sui social media, confermando la fine del matrimonio dopo 15 anni d’amore.

Simone e io abbiamo camminato fianco a fianco per molti anni, tenendoci per mano sulla stessa strada, finché non siamo arrivati a un bivio. Dopo una lunga riflessione, abbiamo deciso entrambi di prendere strade diverse. Solo noi conosciamo le ragioni che ci hanno portato a questa scelta, quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni. È già una decisione molto dolorosa per entrambi. Ciò che rimane intatto sono i bellissimi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grande affetto, tanta stima, rispetto e il desiderio reciproco di essere felici.

Al momento non sono disponibili informazioni sullo stato di salute di Gianlorenzi.

Biografia

Simone Gianlorenzi è un musicista di fama mondiale, noto per le sue incredibili capacità chitarristiche. È rispettato e amato dai fan di tutto il mondo.

Ha collaborato con molti artisti di successo, tra cui Anna Oxa, Briga e Gemelli Diversi. Ha anche aperto molti spettacoli dal vivo di successo, come quelli di Vinnie Moore, Steva Vai, Kee Marcello e ha suonato insieme ad Anastacia. Questi artisti hanno raggiunto grandi traguardi nella loro carriera e lui, lavorando con loro, ha contribuito al loro successo. È un musicista di talento che ha molto da offrire.

Simone ha avuto molto successo nella sua carriera, tra cui la partecipazione a molti programmi televisivi e la pubblicazione di un noto album nel 2015 intitolato About Her.

Simone Gianlorenzi è stato due volte ospite nella casa del Grande Fratello Vip, quando tra i concorrenti c’era anche la sua compagna di allora Stefania Orlando.