Sonia Bergamasco marito figli

La straordinaria Sonia Bergamasco, milanese di nascita e classe 1966, è una delle più apprezzate attrici italiane. Dopo aver conseguito il diploma in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi e in recitazione alla Scuola del Piccolo Teatro, ha iniziato la sua carriera con Giorgio Strehler, Carmelo Bene, Theodoros Terzopoulos, Massimo Castri e Glauco Mauri. Dagli anni Duemila ha anche iniziato a dedicarsi alla regia, in particolare in spettacoli in cui la musica si intreccia profondamente con il teatro. Nel 2001 ha fatto il suo esordio al cinema con Giuseppe Bertolucci in L’amore probabilmente, e da allora ha lavorato con Bernardo Bertolucci, Giuseppe Piccioni e Silvio Soldini, recitando in un film dietro l’altro, fino ad I cassamortari, regia di Claudio Amendola. Ha anche partecipato a numerosi programmi televisivi, l’ultimo dei quali è stato Stanotte a Milano. Nel 2000 si è sposata con l’attore Fabrizio Gifuni e ha due figlie. È una grande sostenitrice di Medici senza frontiere.