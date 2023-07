"Sono padre e figlio". La tragica scoperta: entrambi trovati morti, avevano 73 e 39 anni - Controcopertina

Il corpo del giovane è stato trovato disteso di fronte a un capannone, mentre all’interno del capannone stesso gli investigatori hanno trovato il padre, che presentava un colpo alla testa. Le autorità sono intervenute immediatamente, chiamando il magistrato di turno e avviando le indagini per comprendere cosa sia accaduto.

La comunità di San Marco dei Cavoti è sotto shock. Il sindaco Angelo Marino ha commentato: “Si tratta di una famiglia tranquilla, di persone lavoratrici. Il padre aveva da poco lasciato il lavoro per andare in pensione. Non c’erano segnali che potessero far presagire quanto accaduto”. Nessuno riesce a spiegare le motivazioni che potrebbero aver spinto il padre a compiere un gesto così orribile nei confronti del figlio e di sé stesso.

Al momento, nessuna pista è stata confermata ufficialmente. Tuttavia, come accennato in precedenza, le autorità ritengono che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Alessandro, il figlio di Franco, lavorava come operaio nel settore eolico. Secondo le forze dell’ordine, è stato proprio il padre, Franco De Corso, un ex camionista appena in pensione, a premere il grilletto.

La comunità è sconcertata e si pone delle domande: “Perché?” Che cosa nascondeva il padre al figlio? E perché un gesto così estremo e terribile? Questi interrogativi troveranno forse una risposta solo nei prossimi giorni, se mai verrà trovata una spiegazione.