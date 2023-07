“Sono tornati single”: Fine della storia d’amore tra i vip di Canale 5, solo 3 mesi dopo l’annuncio del matrimonio

È giunta la fine a soli 3 mesi dall’annuncio delle nozze: le ultime attività sui social dei volti noti di Canale 5 non lasciano spazio a dubbi, come riportato sul sito Isa e Chia. Sono tornati single? A sorpresa, solo lo scorso aprile, lui, che abbiamo visto sia al Grande Fratello che a Uomini e Donne e che in passato ha avuto relazioni con personaggi noti del mondo televisivo, annunciava le imminenti nozze. “Due anni di amore vero… Ti amo. Presto sposati”, aveva scritto sotto al post, cogliendo tutti di sorpresa. “Ma vi state davvero sposando?” era la domanda più frequente, anche tra gli amici famosi. E sembra proprio di sì. Infatti, anche la fidanzata, taggata nel post, rispondeva tra i commenti: “Anche io, amore mio”.

Fine della storia d’amore tra Alessandro Calabrese e Martina Di Maria

Ora, a luglio 2023, quindi pochi mesi dopo quell’annuncio, sembra che sia giunto al termine il rapporto tra Alessandro Calabrese e Martina Di Maria. Lui, ex concorrente del Grande Fratello nel 2015 e successivamente protagonista di Uomini e Donne, e lei, ex concorrente de La Pupa e il Secchione, sembrerebbero essere tornati single. È importante sottolineare che non ci sono conferme ufficiali o annunci, ma l’assenza di foto sui social che li ritraggono insieme e, soprattutto, le ultime Storie pubblicate da entrambi i fan hanno fatto pensare che sia giunto alla fine il loro rapporto.

“È finita”: Addio a 3 mesi dall’annuncio delle nozze per i vip di Canale 5

Alessandro Calabrese, imprenditore di Nettuno che aveva iniziato una conoscenza con Federica Lepanto nella Casa del Grande Fratello per poi tornare con la sua ex fidanzata Lidia Vella e aver avuto una breve frequentazione con Denise Rossi, protagonista di Ex On The Beach, aveva poi ritrovato l’amore con Martina Di Maria. Tuttavia, nelle ultime ore ha preoccupato i suoi follower con una Storia dal tono riflessivo.

“Mio padre anni fa mi disse ‘stai attento alle persone’, ma non gli ho mai dato ascolto. Non esiste pace per quelli come noi. L’amore che non è amore, amici che non sono amici, nostalgia di una serenità mai vissuta. Forse è questo essere umani? Vorrei che esistesse un posto diverso da questo, ma non esiste pace senza guerra. Non esiste prigione peggiore della tua mente”, ha condiviso l’ex concorrente del Grande Fratello. Anche Martina Di Maria, forse già sua ex, ha condiviso una Storia enigmatica: “C’è gente che fa tutto da sola. Se la cantano e se la suonano. A questo punto, io mi ballo!”.

