“Sorpresa in casa Rai: due volti noti sostituiranno Alberto Matano”. La decisione dell’emittente ha creato scalpore tra i fan del popolare conduttore

Significative novità riguardanti Alberto Matano, che potrebbe essere rimpiazzato dalla Rai con due personalità di spicco. La notizia è emersa di recente ed è piuttosto rilevante. Ciò che desta particolare interesse è uno dei due nomi che potrebbero succedere all’abile conduttore de La vita in diretta, che anche quest’anno ha raggiunto obiettivi ambiziosi. Il suo pubblico gli è molto affezionato, ma dovrà presto abituarsi a questo cambiamento nel palinsesto Rai.

Pochi giorni fa, prima che circolassero queste indiscrezioni sulla possibile sostituzione di Alberto Matano, il conduttore era stato immortalato insieme a Mara Venier in un momento privato. Matano ha ripreso la presentatrice di Domenica In mentre cucinava la cena, e le ha chiesto: “Che facciamo fino a domenica?”. Mara ha risposto: “Io lavoro domenica, tu non fai un ca*** come sempre”, ovviamente in tono scherzoso, dato che la loro amicizia è più forte che mai.

Alberto Matano sostituito dalla Rai: “Loro due al suo posto”

Per tranquillizzare subito i fan, vi informiamo che Alberto Matano non verrà sostituito definitivamente dalla Rai, che intende confermarlo alla guida de La vita in diretta anche il prossimo anno. L’edizione attuale terminerà, salvo cambiamenti, il 30 giugno. Ora TvBlog ha rivelato chi lo sostituirà nell’altra trasmissione Rai1, Estate in diretta, che intrattiene i telespettatori durante i mesi estivi.

Stando alle ultime anticipazioni di TvBlog, alla conduzione di Estate in diretta dovrebbe esserci di nuovo Gianluca Semprini, ma al suo fianco non sarebbe stata riconfermata Roberta Capua. Invece, un volto de La vita in diretta, Nunzia De Girolamo, potrebbe essere scelto come presentatrice. Attualmente padrona di casa di Ciao Maschio, De Girolamo potrebbe assumere un ruolo più importante e guadagnarsi ulteriore spazio nella televisione pubblica italiana.

Nunzia De Girolamo è un’ex politica italiana che ha ricoperto il ruolo di ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali nel governo di Enrico Letta. Successivamente, ha deciso di intraprendere una carriera televisiva ed è diventata opinionista di Piazzapulita, La vita in diretta e Controcorrente.