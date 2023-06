Sotto i Riflettori: Guadagni dei TheBorderline da YouTube e l’Incidente Choc a Roma - Controcopertina

Un tragico incidente ha gettato un’ombra su TheBorderline, un gruppo di giovani YouTuber che ha guadagnato popolarità con i loro video di sfide e scherzi. La domanda è: quanto guadagnano realmente da YouTube e qual è la relazione tra l’incidente e il loro canale?

Incidente a Casal Palocco: Una Tragedia Inimmaginabile

In un terribile incidente a Casal Palocco, Roma, un bambino di cinque anni, Manuel Proietti, ha perso la vita e sia la madre che la sorellina sono rimaste ferite. Al centro dell’incidente c’era un SUV Lamborghini noleggiato, guidato da uno dei membri di TheBorderline. Gli investigatori stanno esaminando la possibilità che il gruppo stesse registrando un video per il loro canale YouTube al momento dell’incidente.

TheBorderline: Chi Sono e Cosa Fanno

Il Canale YouTube in Breve

TheBorderline è un canale YouTube con oltre 600.000 iscritti e che conta più di 67 video. I video spaziano da sfide come “Vivo 50h in una scatola di cartone” a “Estrai la spada e vinci 500 euro”. Alcuni di questi video hanno accumulato milioni di visualizzazioni, con il picco massimo di 3,7 milioni per la challenge ‘Legato al centro del labirinto’. Il canale promette divertimento, ma offre anche premi in denaro.

Oltre YouTube: The Borderline Srl

In aggiunta al loro canale YouTube, i ragazzi dietro TheBorderline hanno anche una società registrata, The Borderline Srl. Fondata il 27 giugno 2022 a Roma, la società si occupa di marketing e servizi pubblicitari. Uno dei soci è Matteo Di Pietro, il giovane che guidava il SUV Lamborghini coinvolto nell’incidente.

Svelate le Cifre: Guadagni da YouTube e Altro

Entrate da YouTube e The Borderline Srl

Secondo un articolo pubblicato dal sito TPI, The Borderline Srl ha un fatturato annuo di circa 200.000 euro, con un utile di 46.000 euro. Inoltre, Fanpage riporta che la società ha dichiarato un fatturato totale di 188.333 euro nel 2022.

Skylimit: La Società di Noleggio Lamborghini

Skylimit, la società che ha noleggiato la Lamborghini a TheBorderline, ha un fatturato di 2 milioni di euro e 15.000 euro di utili. Questo emerge da un’altra parte dell’articolo di TPI.

Riflessioni e Responsabilità

Con cifre impressionanti alla luce e un incidente tragico che ha colpito il cuore di molti, emerge un dibattito sulla responsabilità e l’impatto dei contenuti online. Quanto è importante valutare le conseguenze delle azioni e il ruolo che i creatori di contenuti giocano nella società? Questo incidente tragico solleva interrogativi critici sulla responsabilità e sull’etica nel mondo digitale di oggi.