“Sta morendo, aiutatemi”, Eroi inaspettati: due cugini palermitani salvano un neonato di 7 giorni

Eroi inaspettati: due cugini palermitani salvano un neonato di 7 giorni

Primo soccorso al neonato grazie alle indicazioni del 118

Fabio Agnello e Loredana Guercio, due cugini palermitani, hanno salvato la vita a un neonato di soli 7 giorni praticando le manovre di primo soccorso, guidati telefonicamente dal personale sanitario del 118, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Un’intervento tempestivo nel quartiere Borgo Nuovo

L’episodio si è verificato a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, dove vivono sia i due cugini sia il piccolo. Grazie alla calma e al sangue freddo dei due giovani, il neonato ha potuto riprendere a respirare prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Il dramma del padre e l’intervento dei cugini

Il padre del neonato, in evidente stato di choc, si è precipitato in strada con il figlio in braccio, implorando aiuto. Fabio e Loredana sono intervenuti tempestivamente: Loredana ha preso il piccolo tra le braccia, mentre Fabio ha chiamato il 118, ricevendo istruzioni dai medici della sala operativa sulle manovre da eseguire.

Un’esperienza incredibile e la gratitudine dei protagonisti

Dopo l’intervento dei cugini, un’ambulanza con a bordo il medico di rianimazione è giunta sul posto. Il personale sanitario ha confermato che le manovre eseguite dai due giovani hanno salvato la vita del neonato, che è stato poi trasportato al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia.

Loredana, ancora emozionata, racconta: “È stata un’esperienza incredibile – sono stati momenti molti forti e pieni di tensione. È stato bellissimo riuscire a salvare insieme ai medici il neonato”.