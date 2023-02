Sta succedendo un caos. GF VIP 7, Edoardo Donnamaria in difficoltà: confessa tutto a Luca Onestini

Il GF Vip 7 sta per assistere a una resa dei conti esplosiva tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria! Durante la permanenza nella casa, Antonella si è aperta con Milena Miconi e Antonino Spinalbese, esprimendo la sua frustrazione per quella che ha percepito come una forma di bullismo.

A quanto pare, Micol Incorvaia avrebbe detto a Edoardo Tavassi di stare lontano dalla Fiordelisi, e da qui sarebbe nata la polemica. Edoardo Donnamaria aveva preannunciato il dramma imminente con un avvertimento a Luca Onestini: “Succederà un casino”. Il riferimento era a una clip in cui Donnamaria si era rivolto a Fiordelisi con le parole: “Non fare il tr***”. Preparatevi a un’intensa resa dei conti tra i due coinquilini!

Al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto un confronto: Edoardo non riusciva a capire perché ce l’avesse tanto con lei per l’abbigliamento che indossava. “Stiamo facendo un gioco, pensa fuori dagli schemi! Non mi interessano gli uomini di questa casa, nemmeno Antonino. Io adoro Edoardo e ho una passione per lui. Dovevo fare Oriana e dovevo farla bene. Era furioso per il mio vestito”.

Edoardo Donnamaria è pronto a sostenere le sue parole, per quanto pesanti possano essere. È ansioso di giustificarle, anche se sa che verranno esaminate. Non ha paura di dire quello che pensa e non vede l’ora di avere l’opportunità di farlo!

Sabato arriverà un nuovo concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip! Il nome di Manuela Villa è circolato, ma è Dana Saber (Dana Meskin sui social) che farà il suo debutto. Alessandro Rosica ha rivelato questa emozionante notizia! Chi è Dana Saber? È una modella italo-marocchina nota per le sue finte paparazzate “con tanto di lingua” con Dayane Mello! Siamo entusiasti di avere un altro Premio Nobel Vip tra noi e ringraziamo gli autori per questo scoop esclusivo. Alessandro Rosica ha superato se stesso!