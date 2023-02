Stefania Orlando ecco perché non ho mai avuti figli

Stefania Orlando è una nota conduttrice e cantante italiana. Molto apprezzata anche come opinionista e influencer televisiva, cosa sappiamo della sua vita privata? Purtroppo, nel novembre 2022 l’ex Vippona ha annunciato ufficialmente la separazione dal marito Simone Gianlorenzi. Una decisione dolorosa che arriva dopo molti tentativi di recuperare il rapporto, che purtroppo è andato in frantumi. La Orlando, inoltre, non ha mai avuto figli e ha voluto condividere pubblicamente le ragioni di questa scelta. Ecco tutte le informazioni.

Stefania Orlando, nota conduttrice e cantante italiana, non ha mai avuto figli, nonostante i suoi due matrimoni. Il primo negli anni ’90 con il comico Andrea Roncato e il secondo con Simone Gianlorenzi, con cui è stata legata sentimentalmente dal 2008 al novembre 2022. Già nel 2021, la Orlando aveva raccontato i motivi della sua mancata maternità. Una scelta personale? Ecco come ne parla la diretta interessata:

Non ho mai avuto l’istinto materno. Mio marito Simone mi ha sempre detto che non era un problema, però, se poi avrebbe avuto l’istinto paterno? Nella vita forse si cambia, ora anche il suo migliore amico ha avuto una figlia. E io me lo chiedo, mi fa un po’ arrabbiare. È solo un problema mio, non suo. Avevo 39 anni e gli dissi che non avevo intenzione di avere un figlio. Lui mi ha detto che era lo stesso, ma aveva 30 anni. Mi dispiace anche per i miei suoceri, che sarebbero stati dei nonni meravigliosi.

In seguito, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, la Orlando aveva ventilato la possibilità di un’adozione insieme al marito Simone (con il quale, però, oggi non fa più coppia):

Stiamo pensando di avviare una pratica di affido per prenderci cura di un adolescente senza famiglia. Sia io che il mio compagno sentiamo il bisogno di prenderci cura e di dare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno. Per la prima volta nella mia vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso del tutto nuovo. Spero che la nostra famiglia possa allargarsi.

Anche se lo desidera, è improbabile che si realizzi; almeno non con Simone Gianlorenzi, da cui la showgirl ha dichiarato di essersi ufficialmente separata nel novembre del 2022.

