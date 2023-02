Stefania Orlando ha un nuovo compagno, chi è?

Per Stefania Orlando è stato estremamente difficile superare la separazione dal marito. Dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, ha un nuovo compagno. Stefania Orlando risponde al gossip su di lei con sincerità. Rompe il suo silenzio, concentrandosi molto su se stessa, sul suo lavoro e sulla preparazione di progetti da realizzare a breve termine e altri.

Stefania Orlando sta frequentando qualcuno di nuovo dopo il divorzio?

È il secondo matrimonio che va a rotoli e mi sento un fallimento”. Alla rivista Nuovo ha confidato: “Sto attraversando un momento delicato della mia vita in cui ho bisogno di pensare solo a me stessa, di coccolarmi e di fare cose che possano farmi sorridere e stare bene”.

È gratificante sapere che le persone parlano positivamente di me, ma i miei cari vengono prima di tutto e occupano la maggior parte del mio tempo e della mia attenzione. Quindi, per ora, l’amore può aspettare. Certo, la vita è imprevedibile e tutto potrebbe accadere, ma al momento non sto cercando attivamente una nuova relazione.

Ne sapremo di più sul nuovo programma di Real Time tra qualche settimana.

La prossima edizione di Tale e Quale sarà dedicata ai classici di Sanremo di tutti i tempi, e non vedo l’ora. L’esperienza precedente mi ha dato molto, ha fatto emergere un po’ del mio talento ancora nascosto, e ho ricevuto tanti complimenti che mi hanno reso orgogliosa. Per il momento sono sempre più innamorata del mio lavoro, solo del mio lavoro.