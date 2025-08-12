Proposta di matrimonio per Andrea: Emanuele Ferrari sceglie il suo luogo preferito per il sì





Una proposta di matrimonio che ha emozionato migliaia di persone sui social. Emanuele Ferrari, noto creator specializzato in ricette di pasta, ha scelto un luogo particolarmente significativo per fare la sua dichiarazione: l’orto della sua bisnonna, che lui affettuosamente chiama “queen”. L’anziana signora, che ha raggiunto l’incredibile età di 103 anni, è un simbolo di famiglia e radici per Emanuele, rendendo quel luogo il preferito del foodcreator.





La proposta è stata organizzata con grande attenzione e discrezione. Con il pretesto di girare un nuovo video per i suoi canali social, Emanuele Ferrari ha coinvolto il suo fidanzato Andrea Iori, chiedendogli un aiuto per le riprese. Tuttavia, dietro le quinte si celava un piano ben più importante: il momento in cui avrebbe chiesto ad Andrea di diventare suo marito.

Nel video, condiviso successivamente sui social e diventato virale in poche ore, si vede Emanuele visibilmente nervoso mentre cammina avanti e indietro tra le piante dell’orto. Questo comportamento è stato interpretato dai suoi follower come un tentativo di guadagnare tempo e trovare il coraggio per passare all’azione. Dopo alcuni minuti di esitazione, il creator si è finalmente deciso a parlare.

“Ti devo dire una cosina”, ha esordito con voce tremante, prima di inginocchiarsi e tirare fuori l’anello che aveva nascosto per due mesi. “Questo è il mio posto preferito nel mondo, voglio chiederti di sposarmi”, ha detto rivolgendosi a Andrea, che inizialmente è rimasto senza parole. L’emozione ha presto preso il sopravvento: tra lacrime, abbracci e baci, Andrea ha accettato la proposta.

Il momento di pura intimità tra i due ha conquistato migliaia di utenti sui social. I follower hanno apprezzato non solo la scelta del luogo simbolico, ma anche la sincerità e l’emozione palpabile che traspariva dal video. “Questa non te l’aspettavi, pensa io tenermi questa cosa per tutto ‘sto tempo, due mesi che vado avanti”, ha confessato Emanuele, sottolineando quanto fosse stato difficile mantenere il segreto.

L’orto della bisnonna centenaria rappresenta un legame profondo con le tradizioni familiari e la storia personale di Emanuele Ferrari. La scelta di quel luogo per un evento così importante nella sua vita non è casuale: è il posto dove si sente più a casa, circondato dall’amore e dai ricordi della sua famiglia. Questo dettaglio ha aggiunto un ulteriore livello di significato alla proposta di matrimonio.

Il video della dichiarazione è stato accolto con entusiasmo dai fan di Emanuele, molti dei quali hanno commentato sottolineando la bellezza del gesto e la genuinità dei sentimenti espressi. La coppia ha ricevuto migliaia di messaggi di auguri e congratulazioni da parte degli utenti, dimostrando quanto la loro storia abbia saputo toccare il cuore delle persone.

La popolarità del creator nel mondo del food e delle ricette, in particolare quelle legate alla pasta, ha contribuito a rendere virale la notizia della proposta. Il suo talento nel coinvolgere il pubblico attraverso i social si è dimostrato ancora una volta efficace, questa volta non solo per condividere ricette ma anche per raccontare un momento speciale della sua vita privata.

Ora che Emanuele Ferrari e Andrea Iori sono ufficialmente fidanzati, i fan attendono con curiosità ulteriori aggiornamenti sulla loro storia d’amore e sui preparativi per il matrimonio. La scelta del luogo della proposta ha già dimostrato quanto sia importante per loro il valore delle radici e della famiglia, lasciando intuire che anche il matrimonio potrebbe essere organizzato seguendo lo stesso spirito.



