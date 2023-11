Stefano De Martino rivela finalmente un annuncio tanto atteso in TV

Il conduttore televisivo Stefano De Martino finalmente rompe il silenzio su una delle trasmissioni più attese, confermando non solo il ritorno del programma Bar Stella ma anche un nuovo show in arrivo. La recente incertezza sulla data di inizio del suo programma ha generato domande e curiosità da parte del pubblico televisivo italiano, soprattutto in seguito alle problematiche logistiche e di location relative alle registrazioni.

Il ritorno di Bar Stella: La conferma tanto attesa

Dopo un periodo di incertezza e speculazioni, De Martino ha annunciato a Tv Sorrisi e Canzoni la data di ritorno di Bar Stella, fissata per il 31 ottobre. Il programma andrà in onda due volte a settimana, martedì e mercoledì su Rai2. Il conduttore ha rivelato un piccolo restyling, la presenza dell’avvocato D’Afflitto, Giovanni Esposito, e un mix di musica, intrattenimento e ospiti. Inoltre, ha promesso la presenza di un ospite intelligente, il quale sarà coinvolto in discussione riguardo agli eventi contemporanei.

Un nuovo show per Stefano De Martino: Da Natale a Santo Stefano

De Martino ha stupito i fan rivelando la preparazione di un nuovo spettacolo intitolato “Da Natale a Santo Stefano”, in arrivo il 26 dicembre su Rai2. Questo one-man show includerà musica, ospiti e momenti presi dal suo spettacolo teatrale in tour dallo scorso anno. Il presentatore ha confermato che questo evento sarà un modo per festeggiare, giusto in tempo per il Santo Stefano, divertendo il pubblico con una serata piena di musica, balli e risate, giocando sul celebre modo di dire sulle cose che durano poco.





Stefano De Martino ha riportato la chiarezza attesa sul futuro del suo programma e ha anche annunciato un nuovo show ricco di intrattenimento per il pubblico televisivo italiano.