Tale e Quale Show”: Valentina Persia commuove, Malgioglio incluso

L’episodio del 10 novembre di “Tale e Quale Show”, presentato da Carlo Conti, è stato ricco di emozioni. Questa puntata segna un momento cruciale, l’annuncio del vincitore della stagione 2023. I cinque concorrenti della tredicesima edizione hanno sfidato i migliori partecipanti della dodicesima edizione.

Tra i concorrenti abbiamo visto Antonino, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Gil Rocca e Valentina Persia. Inoltre, Claudio Lauretta, che si era classificato quarto nel 2022, ha partecipato come “ospite” e quarto giudice, interpretando Vittorio Sgarbi.

Valentina Persia commuove Malgioglio con la sua esibizione a “Tale e Quale Show”

Valentina Persia, uno dei volti più attesi dell’ultima edizione, ha reso omaggio a Pierangelo Bertoli con il brano “Spunta la luna dal monte”. La sua performance, particolarmente nelle imitazioni, è riuscita a creare un’atmosfera coinvolgente in studio. Momenti di intensa emozione si sono vissuti nel ricordo di una grande figura della musica italiana.





Loretta Goggi, visibilmente commossa dopo la performance, ha commentato: “Sei riuscita a creare un’atmosfera meravigliosa, una grande emozione, sei stata davvero brava”. Anche Antonella Clerici è rimasta stupita dalla sua esibizione, compresi i suoi atteggiamenti. Panariello ha espresso un commento simile. Sorprendentemente, anche Malgioglio sembrava commosso.

“Mi hai fatto emozionare. Sei stata brava, per una donna imitare una voce maschile è molto difficile, ma sei riuscita a creare una bellissima atmosfera”, ha detto Malgioglio, elogiando Valentina Persia.

Grande esibizione di Antonino a “Tale e Quale Show” interpretando Sam Smith

La competizione è proseguita con l’esibizione di Antonino, che per l’occasione ha interpretato Sam Smith in “Stay With Me”. La sua performance è stata molto apprezzata da tutti i giudici, inclusa una sorpresa da parte di Malgioglio con una telefonata in diretta di Maria De Filippi.

La conduttrice, messa in vivavoce dal presentatore, ha detto: “Ieri sera ero a cena con Malgioglio e Antonella Clerici, sto guardando tutti voi. Il programma sta andando bene, vi vedo tutti i venerdì”. Una bella sorpresa, seguita da molti complimenti per Antonino, che ha salutato con affetto anche Loretta Goggi.