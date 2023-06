"Tempo scaduto": Filippo Bisciglia rivela tutto sul suo rapporto con Pamela Camassa al pubblico - Controcopertina

Il ritorno di Temptation Island ha portato grandi soddisfazioni a Filippo Bisciglia dopo un anno di pausa. La prima puntata del programma ha sorpreso tutti, smentendo chi lo riteneva in declino e poco interessante. Mentre i bilanci sono ancora da fare, Filippo Bisciglia ha condiviso alcuni dietro le quinte del programma in un’intervista esclusiva a Chi.

Un piccolo rito legato alle registrazioni ha coinvolto anche la sua compagna Pamela Camassa: “Per scaramanzia, Pami non veniva mai nei primi cinque giorni, non era presente durante il primo sbarco e il primo falò. È una tradizione che dura da sempre. Poi arrivava. Quest’anno mi ha raggiunto per il mio compleanno, il 24 giugno. Ho compiuto 46 anni, accidenti!”.

Inoltre, Filippo Bisciglia ha parlato del desiderio di diventare genitori con Pamela Camassa. Ricordando la sua esperienza personale, ha ammesso che spesso si è trovato nella stessa situazione di Vittoria e Daniele, una coppia del programma che si divide su obiettivi a breve termine: lei desidera un figlio, lui no.

Bisciglia ha condiviso: “Anche io ho vissuto questa situazione con Pami. Nel corso degli anni ci siamo detti ‘Proviamo’, ‘No, aspettiamo’, poi ancora ‘Proviamo’… ma alla fine il tempo passa. Oggi penso che forse avremmo dovuto farlo prima. Mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Ma si è parlato tanto, forse troppo, di questo tema”.

Infine, il conduttore ha elogiato la sua compagna Pamela Camassa, che ha partecipato all’Isola dei Famosi, definendola una vincitrice morale per la sua forza e determinazione nelle prove fisiche. Ha sottolineato che le donne sono ottime giocatrici in tutti i campi e ha espresso la sua ammirazione per Pamela, definendola “buona, umile e davvero carina”.

Temptation Island continua a regalare emozioni e confronti intensi, mostrando diverse dinamiche delle relazioni di coppia.