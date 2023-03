“Termina in modo negativo” – Antonella e Donnamaria, post GF Vip la delusione: “Non sono contattate”

È risaputo che la coppia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è stata la più chiacchierata all’interno del GF Vip 7. Nonostante l’influencer salernitana abbia lasciato il programma da un po’ di tempo, è riuscita comunque ad attirare l’attenzione quando è apparsa durante la puntata di semifinale. La sua critica alla gieffina Micol Incorvaia ha fatto sì che rimanesse al centro dell’attenzione del pubblico.

Nel corso di questa stagione del GF Vip 7, i telespettatori hanno assistito a numerosi litigi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, dovuti a incomprensioni e gelosie. La situazione si è aggravata con l’ingresso di Incorvaia, che Edoardo aveva frequentato in precedenza con l’aiuto della sorella Clizia, ora promessa sposa di Paolo Ciavarro, conduttore di Forum.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati esclusi dai salotti televisivi del GF Vip 7.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non hanno fatto altre apparizioni televisive al di fuori della casa del GF Vip 7, a differenza di altri concorrenti che sono stati invitati a partecipare a programmi come Verissimo. Questo ha fatto sì che molti si chiedessero perché la coppia, chiamata “Donnalisi”, non abbia ricevuto lo stesso trattamento.

Amedeo Venza ha spiegato l’assenza di Antonella ed Edoardo dalla trasmissione in una storia di Instagram sul suo profilo. I motivi precisi di questa decisione non sono ancora stati rivelati, anche se alcuni hanno ipotizzato che Edoardo Donnamaria possa essere stato un fattore determinante. È bene precisare che Edoardo non è stato eliminato dal programma, ma è stato squalificato a causa del suo comportamento inappropriato.

Dopo l’uscita di Edoardo dalla Casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi si è sentita molto isolata e le sue emozioni si sono spesso manifestate attraverso le lacrime. Alla luce di ciò, i suoi genitori hanno chiesto ai suoi sostenitori di non votarla più.